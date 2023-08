Completan expedientes de negocios; estaban incompletos

El director de Comercio del Ayuntamiento capitalino, Jorge García Medina, aseguró que el trámite de refrendo y apertura de negocios va por buen camino, además que se completan los expedientes de comerciantes, especialmente aquellos que no cumplían con los requisitos de ley.

Recordó que, desde el año pasado, sostuvo reuniones con directivos de organismos empresariales y de comercio para hacer llegar a sus agremiados la intención de completar expedientes en Comercio Municipal, ya que había negocios que, inclusive, no contaban con el dictamen de Protección Civil y otros documentos y trámites que nunca les fueron solicitados.

El funcionario aclaró que en la actual administración no se establecieron nuevos requisitos para abrir un negocio ni para obtener el refrendo. “Son los mismos, no hubo ningún cambio; lo que pasa es que no se los solicitaron año con año, como debió ser…”, dijo.

Agregó que se están completando los expedientes, y hoy se está solicitando se atiendan los requisitos que antes no les fueron exigidos; consideró que ello “es dar certeza jurídica a la ciudadanía que tiene u negocio e invierte”.

“Buscamos el orden que tengan la certeza jurídica en sus negocios, que está debidamente aperturado”, reiteró.

A la par, indicó, por instrucciones del alcalde se resolvió agilizar trámites y simplificar temas para aquellos interesados en refrendar o iniciar un nuevo negocio. “Se le está apoyando en a través de la mesa colegiada, donde se hizo un acuerdo administrativo y fue aprobado”, resaltó.

Recordó que hoy, más de 321 giros comerciales de bajo impacto puedan obtener licencia de funcionamiento de manera digital en tan solo tres días hábiles, tal y como se resolvió durante la Segunda Sesión del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria, durante la que la dirección de Comercio presentó los avances en la estrategia de agilizar los trámites de apertura de negocios en la ciudad.

Esto aplica para los giros comerciales de bajo impacto para el Sistema de Apertura Rápida de Empresa, SARE, que vayan a operar en establecimientos que midan hasta 39.99 metros cuadrados y que estén ubicados fuera del perímetro del Centro Histórico.