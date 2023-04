Se triplica circulación de billetes falsos en comercios pequeños: Canacope

En los últimos dos años la circulación de billetes falsos se ha triplicado en el comercio pequeño; si para el 2020 la presencia de estos era del 20 por ciento, actualmente se incrementó hasta el 60 por ciento.

En exclusiva para El Sol de San Luis, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (CANCOPE), Armando Reyes Sías, informó que cada vez es más común que los delincuentes circulen billetes “de imitación” de menor denominación; si antes falsificaban en su mayoría piezas de $500 o $200 pesos, hoy los de $50 y $100 pesos se han vuelto más “populares”.

“Es más difícil que un comerciante pueda tener duda de un billete chico, pero yo que he tenido en mis manos billetes falsos puedo decir que el papel se siente muy diferente al normal, desafortunadamente hay quienes no tienen la costumbre de verificarlos bien, por lo que no hay duda que hay varios billetes de $50 pesos falsos circulando”, expresó.

Lamentó que no hay autoridad que castigue este fraude, pues, a pesar de que los mismos comerciantes han atrapado y denunciado a las personas que están circulando los billetes falsos, los policías les dicen que esto “no es un delito”.

En ese sentido, opinó que, mientras no se detenga y se castigue verdaderamente, no sólo con multas sino también con cárcel, a quienes circulen billetes falsos, esto va a continuar creciendo, afectando la economía principalmente de los negocios pequeños.

“Si la autoridad en verdad detuviera a estas personas y les quitaran los billetes falsos el problema acabaría, pero que también les castigaran, si sólo les van a cobrar mil pesos de multas, en dos billetes los recuperan. Que se les castigue con cárcel, mínimo, porque nos están afectando bastante, de por sí las ventas no han sido muy buenas, la poca ganancia que hay, se va en dos o tres billetes”, apuntó.

CÁRCEL PARA QUIENES CIRCULEN BILLETES FALSOS

Por su parte, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó que la circulación de billetes falsos es un delito que se castiga con 12 años de prisión y multa, por lo que, hace un llamado a la población a reportar cualquier caso detectado.

Si una persona recibe un billete falso de un negocio o cualquier otra parte, recomienda evitar reintegrarlo a la circulación, ya que constituye a un delito que se castiga con cárcel; hay que llevar la pieza a una sucursal bancaria, ahí se deberá llenar un formato de “Recibo de Retención de Monedas Metálicas y/o Billetes Presuntamente Falsos”. Tanto el billete como el formato serán enviados al Banco de México para su análisis.

No obstante, si el billete procede de un cajero, la Condusef sugiere no dejar pasar más de cinco días hábiles bancarios para hacer el reclamo, de lo contrario el cambio de la pieza no procederá. La institución tiene un plazo de 10 días hábiles para dar un resultado.

Si la reclamación es a favor del usuario afectado, se le entregará el importe de la pieza reclamada; en caso contrario, la institución bancaria deberá informarle por escrito las razones de la negativa.