Comerciantes de Mercado Hidalgo esperan repunte por fiestas decembrinas

Tradicionalmente el mes de diciembre es el más significativo en ventas para los comerciantes y locatarios del Mercado Hidalgo, quienes esperan que esta temporada les permita tener un repunte de al menos un 50 o 60 por ciento, a comparación de lo que han tenido en meses anteriores.

Al respecto, Abigail Galván García, vicepresidenta de la Unión de Locatarios y Comerciantes de este centro de abasto, señaló que de manera general todos los negocios se ven beneficiados durante la época decembrina, pero sobre todo quienes se dedican a la venta de frutas y dulces, por las Posadas que suelen celebrarse, así como las carnicerías, ya que el consumo de carne y pollo es mayor.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

“Repuntan casi todos los giros de nuestro centro de abasto, porque recordemos que también nos visitan paisanos que vienen a pasar las fiestas decembrinas con sus familiares de San Luis Potosí, y por lo general ellos suelen llevarse algo de artesanía”, expresó.

No obstante, dijo, esperan que no se dé una invasión de ambulantes en estas fechas, pues eso podría provocar una caída mayor en sus ventas, y no sólo para los locatarios del mercado sino para el comercio formal en general.

Finalmente, recordó que en próximos días llevarán a cabo la Expo Navideña 2020, donde prevén la participación de alrededor 100 locatarios y comerciantes; y aseguró que saldrán de forma ordenada a las calles para vender sus productos.