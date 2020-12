Mercados municipales de SLP, entre cierres y bajas ventas

Al menos el 30 por ciento de los locales del mercado “República” no han abierto desde que se reforzaron los protocolo sanitarios por la pandemia, algunos porque eran atendidos por personas adultas en riesgo o porque ya no pudieron reabastecerse de mercancía, por las dificultades económicas que se derivaron de los cierres obligatorios.

Una situación similar se enfrenta en el mercado “Miguel Hidalgo”, también en el Centro Histórico, donde actualmente el 25 o 30 por ciento de los locatarios (hay 330 locales) no han podido reabrir, la mayoría porque no tienen mercancía, aunque en algunos casos se han apoyado entre sí, es decir, han facilitado mercancía a quienes no han podido reabastecerse para que sigan abiertos.

Miguel Mora | El Sol de San Luis

La suspensión de actividades a raíz de la pandemia -cuando solamente se permitió la venta de artículos de primera necesidad-, provocó que muchos locatarios ya no regresaran, algunos porque están en edad de riesgo y otros porque las deudas y las nulas ventas ya no les permitieron invertir para la compra de más mercancía, especialmente aquellos que comercializan perecederos.

Abigail Galván, vicepresidenta de la asociación de locatarios del “Miguel Hidalgo”, destacó que los meses de aislamiento provocó caída en las ventas y al momento la mayoría no se repone. Por ello, se hacen esfuerzos por atraer clientela, como ocurrió durante la campaña de “El Buen Fin”, durante la que se convocó a los compradores a asistir al centro de abasto y mantener la tradición de comprar a negocios locales.

También se recurrió a la modalidad de publicitar al mercado en redes sociales, ys e apoya a los locatarios afectados por la pandemia, con despensas para su sobrevivencia.

A su vez, en el mercado “República” aplican el mayor de los esfuerzos por atender los protocolos sanitarios que ha marcado la COEPRIS para este tipo de centros de abasto, como el uso de gel antibacterial, cubrebocas y la limpieza de sus locales cada dos o tres horas.

Te puede interesar esta nota: Alertan sobre personas que se hacen pasar por inspectores de la UGCH