Comerciantes amenazan movilizaciones contra el Ayuntamiento de la Capital por "favoritismos"

Con una movilización de mercaderes de vía pública para protestar contra la dirección de Comercio del Ayuntamiento capitalino, amenazó el dirigente ambulante, Marco Antonio Hernández, después que inspectores no le permitieron la venta de productos en la calle Miguel Hidalgo.

El activista, más conocido como “El Tyson”, dijo contar con un permiso para la venta de mercancía en ese pasaje, pero este jueves inspectores y policías municipales ya no le permitieron ejercer su actividad.

Acusó al titular de la citada dependencia de no ser parejo, y favorecer a otros líderes de comerciantes. “Nos vienen a amedrentar, pero nosotros tenemos derecho a trabajar; es un trabajo lícito, no estamos robando, no estamos asaltando”, dijo.

Consideró que el titular de Comercio no tiene conocimiento de lo que es el comercio popular, y a la par de intentar retirar a algunos favorece a otros.

Hernández aseguró que siempre han estado abiertos al diálogo, y “vamos a luchar como sea”.

En este sentido, advirtió que si las cosas siguen igual por la falta de tacto y ética del citado funcionario para iniciar un diálogo, se organizará una movilización de comerciantes para exigir su destitución.

“No es parejo; trabaja para unos y para otros no; si va a poner orden en el Centro Histórico que lo ponga parejo”, aseveró.