Coaching coercitivo, una estafa violenta y piramidal: especialista

Peligroso caer en las redes del coaching coersitivo, una técnica violenta y Anti ética para lograr motivación en las personas, así lo señaló Rocío Álvarez Miranda profesora en la especialidad de género, violencia y políticas públicas.

Quien además remarcó que el coaching coercitivo tiene formas muy diversas de practicarse y está basado en pseudociencias, es decir, quienes lo practican referirán que es una ciencia de la salud comprobada, cuando no lo es.

"Quienes aplican el coaching coersitivo no son expertos por eso son pseudociencia y solamente utilizan estas cuestiones para armar un discurso de personas y también lo que vamos a notar en este tipo de coaching es que sirve para forzar la voluntad o la conducta de alguien"

Alvarez Miranda explicó además que lo qué pasa en esta clase de grupos es que siempre va a haber una cuestión de que quien acude por ayuda se sienta incómodo al realizar un trabajo interno de transformación y eso implica incluso, exponer sus anécdotas personales.

"Y aunque tú no estés lista para exponer tu vida personal o tu intimidad a personas desconocidas, realizan dinámicas o estrategias para quebrarte emocionalmente y generan una idea de victimización de la propia víctima y se genera una perspectiva de culpabilización, de responsabilización y de ruptura".

El coaching coersitivo busca un punto de quiebre emocional, en dónde las personas llegan al llanto y quedan aún más vulnerables a la segregación y al medio.

La especialista subrayó también que se trata de una persuasión psicológica , que se utilizaba mucho en las guerras para hacer que los criminales confesaran.

"Es definitivo no son psicólogos o psicólogas, los que aplican el coaching coersitivo, no son terapeutas, son gente que ha pasado por el proceso que decide convertirse en líder y después en coach y que manejan tun esquema piramidal, aplicando comportamientos anti éticos e ilegales".

Aunado a esto Álvarez Miranda reafirmó que está práctica se trata de una estafa y a diferencia de otro tipo de terapias de apoyo que ofrecen autonomía psicologica, el coaching es una imposición.

"Es un proceso que carece de perspectiva profesional , no la aplican especialistas de la salud mental ,no hay una explicación, no hay datos, por favor no caigan en esas estafas".