CMIC realizará campaña para el cuidado del agua de uso habitacional

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Juan Manuel Pérez Herrera informó que están a punto de dar a conocer una campaña para el cuidado del agua y a pesar de que los proyectos de construcción solo utilizan agua no potable para sus obras consideró oportuno socializar este tema.

Esta campaña estará dirigida para el buen uso del agua habitacional, y así contribuir a que los desarrolladores y constructores de vivienda encaminen acciones en el cuidado del medio ambiente.

"Afortunadamente nosotros en la construcción usamos agua no potable para este tipo de obras, e igual usamos ciertas tecnología para que no sé malgaste, también vamos hacer una campaña para que el agua no se esté malgastando, y un programa que se estará presentando a las autoridades ".

Sumado a esto presentaran un programa que consiste en eficientizar el sistema de red de agua potable, .cual si llegase a presentar una cantidad importante de fugas, podría considerarse la construcción de un depósito o cisterna para evitar este tipo de problemáticas.

"También queremos realizar la aplicación de un programa que pensamos presentar a las autoridades donde, el sistema de redes potable pues presenta un número muy importante de fugas, veríamos con este proyecto que en el momento que se pusiese en acción un programa para que toda la vivienda tuviera una cisterna o depósito y así evitar que el agua que circule por la red se desperdicie por este tipo de fallas".

Por último Pérez Herrera dijo que este tipo de trabajo sería costoso, sin embargo fundamental para evitar que el se desperdicie.

"Es costoso por la construcción de cisternas y el equipo de bombeo, pero ayudarían de una manera considerable que el agua que se desperdicia por fugas sea mucho menor".