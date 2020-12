CFE lanza campaña "Navidad Segura" para prevenir accidentes eléctricos

A fin de evitar accidentes y riesgos eléctricos en hogares, negocios y centros de trabajo relacionados con luces y adornos navideños, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha lanzado la campaña “Navidad Segura”, en la que, la dependencia hace un llamado a los ciudadanos a utilizar luces y accesorios que cuenten con las regulaciones técnicas de la Norma Oficial Mexicana (NOM) para garantizar la seguridad de todos.

El objetivo principal es prevenir accidentes como electrocución, quemaduras o incendios por cortocircuitos en esta época decembrina; por ello, es importante desconectar las luces navideñas antes de dormir o al salir de casa, al cerrar negocios o al concluir la jornada laboral, para evitar un cortocircuito.

De acuerdo con la CFE, los riesgos más frecuentes suelen ser los cortocircuitos por sobrecarga de energía eléctrica en extensiones navideñas; incendios por cortocircuitos y/o descuido con adornos y luces navideñas, que están en contacto con árboles secos y accesorios inflamables como papeles de regalo. También son común las descargas eléctricas producidas al mojarse las extensiones de luces navideñas, que se colocan sin protección en árboles exteriores y jardines; así como el sobrecalentamiento de calefacciones por malas instalaciones eléctricas.

Ante ello, la dependencia federal recomienda utilizar extensiones LED o que no generen calor; verificar que las extensiones de luces no tengan cables sin recubrimiento; tener cuidado al poner o quitar foquitos de extensiones navideñas encendidas, y evitar que los niños las toquen o introduzcan objetos metálicos en los orificios sin focos; desconectar todas las extensiones de luces, tanto del interior como del exterior de la casa, antes de acostarse e ir a dormir; no poner más de tres extensiones continuas y usar de preferencia multi contactos; evitar conectar más de tres juegos de luces; y no pasar extensiones por debajo de tapetes alfombras o materiales inflamables.

