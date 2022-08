Cerveza para tienditas no, solo para mayoristas: Canacope

Empresas cerveceras han cambiado su método de venta y han dejado de venderle a las tienditas para sólo surtir a los mayoristas, quienes suben de precio el producto indiscriminadamente, acusó Armando Reyes Sías, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope).

Reyes Sías manifestó que las empresas cerveceras han dejado de venderle producto a las tienditas de manera directa, y ahora surten solamente a los mayoristas, "casi no nos surten, surten a los depósitos que son los que ponen los precios".

Señaló que al tener en sus manos el producto, los mayoristas establecen el precio y lo suben cada vez que quieren, lo que ha generado aumentos constantes a lo largo del año, mismos que no están relacionados a una escasez de cerveza ni un incremento por parte de las cerveceras, pues al menos éstas no han notificado alzas a las tienditas, "no son costos de la agencia y (los mayoristas) están vendiéndola cara".

De esta manera, no hay un precio fijo para las tienditas, pues cada mayorista establece el costo que quiere; Reyes Sías señaló que quizá la intención de las cerveceras al dejar de surtir a las tienditas, es ahorrar costos de distribución al disminuir el gasto en gasolina y repartidores, pero con ello han perjudicado a los pequeños comercios.

También explicó que las tienditas obtienen el mismo porcentaje de utilidad con la venta de cerveza que con el refresco, el agua o los jugos, sin embargo "en monto es mejor la cerveza, porque muchas de las veces compran el cartón y es venta en volumen".