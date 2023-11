Censo de personas desaparecidas en SLP; buscadoras rechazan resultados

Censo para contabilizar a las personas desaparecidas en México que realiza el Gobierno Federal, carece de metodología y organización, así lo señaló Edith Pérez Rodriguez, presidenta del colectivo de familias buscadoras Voz y Dignidad Por los Nuestros SLP A.C.

Explicó que esto se refleja en la manera en la que los Servidores de la Nación recogen y analizan la información que les disponen las víctimas, al no recabarla de manera correcta e incluso de forma incompleta.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Compartió que desde hace algunas semanas ella fue censada como víctima colateral por la desaparición de su hijo José Arturo Domínguez Pérez, pero no por la desaparición de su hijo Alexis, siendo que ambos, junto con otros familiares fueron víctimas de este delito en el mismo hecho.

Situación que consideró deja vacíos estadísticos y no se apega a una investigación profunda y delimitada.

“En mi opinión el censo está mal, en el sentido de que no se realiza como se debe, nosotros en conjunto con otros colectivos tenemos contabilizados en todo el país 112 mil personas desaparecidas aunque el registro presenta más. De mi experiencia que ya fueron a mi casa, nada más me preguntaron por mi hijo José Arturo, como si Alexis no existiera “.

Pérez Rodríguez también subrayó que este censo, debería de exhibir el aumento de personas desaparecidas, pues ellos como colectivo han registrado en lo que va del año 2023, un total de 182 desaparecidos que se suman a los ya registrados en el estado potosino.

“Sabemos que las cifras de desaparecidos no han decrecido, han aumentado”.

Sobre el censo, Pérez Rodríguez informó que, de su colectivo, el cual lo conforman casi 400 familias víctimas de desaparición en el estado, solo a cinco personas han censado, y de ellas solo una pudo confirmar la localización de su familiar.

“Sobre este caso, se trata de la hija de un compañero de Matehuala, fue localizada sin vida en el paso Texas por otro colectivo de buscadoras, es el único caso que tenemos de localización y aún estamos a la espera de la prueba de ADN”.

Por su parte la Delegación de la Secretaría del Bienestar de San Luis Potosí, señaló que por el momento no pueden brindar información alguna sobre este censo, e incluso remarcaron que el único que puede adelantar algo sobre este proceso a nivel nacional, es el presidente de la república Andres Manuel López Obrador.