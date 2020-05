CCSLP reagendará eventos de junio por cuestiones sanitarias

Aproximadamente 13 eventos que se tenían programados para el mes de junio en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí (CCSLP) podrían ser reagendados, debido a que las condiciones de salud aún no son las más óptimas para realizar eventos de gran magnitud, ya que la curva de contagios sigue en ascenso en la entidad.

Señaló lo anterior el director general del recinto, Einar Brodden Ibáñez, quien comentó que dichos eventos eran principalmente por parte de asociaciones, también tenían programadas algunas exposiciones y eventos sociales, como bodas; en ese sentido aclaró que las decisiones se toman conforme a las condiciones que dicta la autoridad sanitaria y ellos deben adaptarse a éstas, por lo que han estado asesorando a sus clientes para buscar una solución que beneficie a ambas partes y acomodar nuevas fechas.

“Nos adaptaremos a las situaciones que la economía y la salud vayan marcando, cuando nosotros hicimos los movimientos en los eventos fue en marzo y abril, pero ahorita que ya estamos casi concluyendo mayo y que no vemos la luz al final del camino, entonces lo eventos por naturaleza se tendrán que reagendar nuevamente, no es falta de voluntad sino que son las condiciones que imperan”, expresó.

Así mismo lamentó que este año no lograrán la meta proyectada de realizar 300 eventos en el recinto, debido a que las condiciones del mercado cambiaron ya que la situación económica de las empresas y del país en general no son es la más óptima, por lo que el CCSLP deberá plantear una nueva estrategia para ver qué tanto se pueden recuperar, incluso sería complicado establecer una nueva meta en estos momentos porque ni los mismos clientes saben si realizarán o no sus eventos.

Finalmente aseguró que como recinto se han estado preparando para retomar su actividad en el momento oportuno y cuando sea señalado por la autoridad, para ello están tomando las medidas preventivas recomendadas por la Secretaría de Salud, como uso de gel antibacterial, guardar la sana distancia, colocaron tapetes sinitizantes en el acceso, están tomando la temperatura de todas las personas que ingresan, realizan constante limpieza y sanitización de cada una de las áreas del edificio, entre otras acciones.