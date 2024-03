Casa Orquídea: con el refrigerador y la despensa vacía, piden donaciones

Se quedó sin alimentos el comedor comunitario de Casa Orquídea, por lo que hacen un llamado a la población para apoyar como le sea posible, ya sea en especie o con recursos económicos.

Cada día, Casa Orquídea requiere de 5 kilos de frijol, 4 kilos de arroz, 6 kilos de tortillas, 3 kilos de jitomate, 1 kilo de cebolla, entre otros insumos para preparar los alimentos que se ofrecen de forma gratuita a personas de grupos vulnerables, principalmente de la comunidad LGBT+

Francisco Olvera Herrera, presidente de Casa Orquídea, recordó que este proyecto lleva dos años como asociación sin fines de lucro, en donde se ofrece comedor y albergue para personas de la comunidad LGBT+ que no cuentan con hogar, empleo, o que han sido expulsados de su familia debido a su orientación sexual.

Durante estos dos años, la asociación ha operado sin apoyo institucional pese a que cubre políticas públicas que debieran ser atendidas por los entes gubernamentales, como es garantizar el derecho a la alimentación y a la vivienda, “nosotros solventamos gasto de renta, hay quienes nos apoyan con el tanque de gas pero se paga agua, luz, se compran garrafones; es un gasto muy fuerte que no nos pesa porque lo hacemos de corazón, pero llega un momento en que no se pueden solventar las cosas”.

Este albergue fue creado con la intención de atender a personas de la comunidad LGBT+, y han llegado mujeres trans que por su edad o su orientación no tienen acceso a un empleo, así como jóvenes que fueron expulsados de su hogar por su orientación, pero una vez que entró en operaciones también comenzó a recibir personas de otros sectores vulnerables, “personas en situación de calle, adultos mayores abandonados, niños que trabajan en cruceros, abuelitas que van con los nietos porque la hija se los dejó; nosotros damos de comer no porque tengamos, sino porque sabemos lo que es no tener”.

Actualmente se brindan alimentos a 62 personas diariamente, y aunque todavía este viernes pudieron costear los alimentos del día, la despensa y el refrigerador se quedaron vacíos, por lo que hicieron un llamado a la población para apoyar, ya sea en especie o con recursos económicos, “incluso perecederos porque diario cocinamos, aquí nada se echa a perder”.

Olvera Herrera invitó a la población y autoridades a apoyar a Casa Orquídea y que así pueda continuar con su labor, brindando un lugar digno y con la calidez de un hogar, para quienes lo necesitan.

