Capital potosina recibe por segunda vez nombramiento de “Ciudad Árbol del Mundo”

Al día de hoy, en la capital potosina se tienen contabilizados más de 115 mil árboles que se han plantado, con el programa de reforestación “Pulmones Urbanos”, lo que ha llevado a San Luis Potosí a recibir por segundo año consecutivo el reconocimiento como “Ciudad Árbol del Mundo” que otorgan la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Fundación Día del Árbol.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Así lo destacó el alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, en el marco del Día de Talacha, que se llevó a cabo en el Bosque de la Vida que se localiza en el Camino a la Presa, en donde se realizaron trabajos de remozamiento del espacio, y se plantaron nuevos árboles en conmemoración de los nuevos nacimientos de niñas y niños, registrados en los hogares potosinos.

“En las colonias, en las escuelas, en los camellones, en el Centro Histórico, y en todas partes hemos plantado diferentes especies. Que no hay agua, no, no la hay, pero si hoy no hacemos un esfuerzo de largo plazo, para que la ciudad se convierta en un gran bosque, vamos a estar peor en 20 o 30 años”, expresó.

Así mismo, remarcó que con la actual crisis del agua se han emprendido acciones a corto y mediano plazo, como la perforación de pozos y el abasto mediante pipas, sin embargo, dijo, han sido necesarias más acciones a largo plazo; en ese sentido, dijo que “no hay de otra, o rescatamos y protegemos al medio ambiente, o nos va a llevar el tren”. Es por ello que, desde el gobierno municipal se promueve la reforestación en distintas zonas de la capital, como es el caso del Bosque de la Vida.

En ese aspecto, Galindo Ceballos hizo un exhorto a las mamás y papás de familia, que fomenten en sus hijos una vocación ambiental, que desde que nacen y durante su crecimiento tengan una cultura de protección al medio ambiente.

“Hoy estos bebés nacen con una misión en la vida, y lo que están haciendo los papás y el gobierno es darles un cauce. Estamos pensando en el futuro, el Bosque de la Vida es una de las acciones del DIF Municipal que tiene como objetivo proteger la vida de las niñas y niños, y ayudar al medio ambiente”, agregó.

Finalmente, Roberto Ortega fundador de Proforestal A.C., destacó que esta iniciativa del DIF Municipal ha trascendido a otras ciudades del país; señaló que la alcaldía de La Paz, en Baja California, lo tomó como modelo para emprender allá el Bosque de la Niñez, con la diferencia de que ellos plantarán un árbol por cada menor que ingrese al preescolar.