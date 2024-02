(Video) Nacionaliza AMLO 13 centrales de energía eléctrica en SLP

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó este martes el evento “Nacionalización de 13 Centrales de Energía Eléctrica” en la Central de Ciclo Combinado, que hasta hace unos días era propiedad de la compañía de origen vasco Iberdrola, ubicada en el municipio de Tamazunchale de esta entidad.

Ahí, junto al gobernador de la entidad, Ricardo Gallardo Cardona, y el presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Galán, el primer mandatario develó la placa conmemorativa del acontecimiento.

En su discurso, López Obrador consideró el hecho como muy importante y trascendente “mediante un acuerdo estamos llevando a cabo, de manera concertada, la recuperación de una empresa privada, para que pase a formar parte de una empresa pública, de todo el pueblo de México”.

Nacionaliza AMLO 13 centrales de energía eléctrica en SLP

Añadió que el hecho es histórico “en 1960 un buen presidente, Adolfo López Mateos, llevo a cabo la nacionalización de la industria eléctrica y procedió de la misma manera, se habló entonces con los dueños de las empresas particulares que generaban energía, tanto por parte del presidente como de su secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena; se habló entonces del ´milagro económico´ en México”.

Gracias a ese hecho tuvimos un desarrollo estabilizador, añadió, tanto el presidente como el secretario de Haciendo hablaron en ese entonces con los dueños de empresas que generaban energía eléctrica y les ofrecieron compararlas con un argumento de fondo y de dimensión social cuando les dijeron “ustedes van a generar electricidad donde la gente tenga para pagar, pero nunca van a ir a electrificar las comunidades, los ejidos y los pueblos más distantes y pobres porque no les resultará negocio”.

Por el contrario, al gobierno si le importa que todos los pueblos se electrifiquen, este gobierno tiene como misión el bienestar y la felicidad del pueblo, “no se trata de obtener ganancia ni mucho menos un lucro, esa es la diferencia entre lo privado y lo público”, explicó.

Por ese acuerdo nuestro país se electrificó y fue una sabia decisión, es lo mismo que pasó ahora y me va a dar tiempo todavía, aseguró, de que pase lo mismo con el internet, que llega a las ciudades pero no a todos los pueblos, hay que andar buscando la ansiada señal, pero eso también lo vamos a resolver, internet en todos los pueblos de México.

ENERGÍA SERÁ 54% PÚBLICA

López Obrador explicó que se adquirieron 13 plantas, que incrementarán la capacidad de producir energía de la CFE y del gobierno del pueblo, “sin pensar en las ganancias sino en el bienestar del pueblo”, reiteró.

Este gobierno se ha dedicado a rescatar a Pemex y a la CFE, hace algún tiempo la CFE dotaba de 100 por ciento de la energía eléctrica “pero llego un gobierno que cambió las cosas para producir apenas 39 por ciento de la energía”.

Lamentó que su propuesta de reformar la Ley no haya prosperado, “quisimos reformarla y no se puedo, porque dos ministros de la Suprema Corte, que no son electos por el pueblo, sino por influencias e intereses creados, y sin importar que nosotros la propusimos y que la Cámara de Diputados y Senadores la aprobaran; sin más la detuvieron.

Asimismo aclaró que su gobierno es partidario de la economía mixta, “yo plantee un acuerdo hace tiempo de 54 por ciento de interés público y 46 privado, lo que representa todo lo que consume Argentina, pero no quisieron, sin embargo por los buenos oficios del secretario de Hacienda y del director de Iberdrola se logra esta compraventa, con la que va a ser de 56 por ciento para el sector público y en siete meses la vamos a dejar con 65 por ciento.

Se despidió diciendo que “por eso estoy tranquilo, no hay nada que me preocupe porque voy a entregar la banda a una mujer que se llama… justicia; ella piensa como ustedes y piensa como yo”, bromeó.

No debemos preocuparnos porque va a continuar la transformación, remató, me voy con mi conciencia tranquila porque estar feliz es estar bien con uno mismo, con la conciencia, y con el prójimo.

El precio total de la transacción fue de seis mil 200 millones de pesos.

En el presídium también estuvieron presentes: el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O; el secretario de Energía, Miguel Ángel Maciel Torres; y el director general de la CFE, Manuel Bartlett Diaz; entre otros funcionarios.

HEREDA GOBIERNO PLANTA DE PRIMER MUNDO DE IBERDROLA: RGC

“A nombre propio, y de mis paisanos, quiero agradecer al grupo Iberdrola el haber invertido en nuestro estado, con su confianza y con la mano de obra de los trabajadores potosinos, orgullosamente hicimos de esta planta la más grande de América Latina por su capacidad de generar energía”.

Así lo expresó el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, en su discurso ante el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su visita a la entidad para encabezar el evento de nacionalización de13 plantas de energía.

Esta moderna planta, añadió el mandatario estatal, se distinguió por tener los más altos niveles de calidad, compromisos con el medio ambiente, y las mejores prácticas de gestión de seguridad y salud en el trabajo “estoy seguro que ahora, en manos de quien siempre debería de haber estado, la generación de energía en esta planta de Tamazunchale seguirá trabajando con los más altos estándares con la mano de obra de mujeres y hombres potosinos, que hoy disfrutan de los beneficios que les brindan los gobiernos estatal y federal”.

Agradeció al presidente su visita a Tamazunchale, “como siempre nos complace mucho tenerlo nuevamente en su casa, San Luis Potosí, los potosinos nos sentimos muy complacidos de ser parte de este gran importante acto de justicia histórica, que le devuelve a México su dignidad como nación libre y soberana”.

Recordó como nuestra nación tenía ferrocarriles y telecomunicaciones, generación eléctrica y otros activos que se perdieron por ambiciones y la irresponsabilidad de personajes de un viejo sistema político “al que nunca le importaban las y los mexicanos”.

Estar aquí presentes y ser testigos de este acto, expresó, es una de las sensaciones de libertad más extraordinarias que se pueden sentir como ciudadano de esta patria, es un acto histórico, insistió, que se combina con la buena voluntad del Gobierno de México y la voluntad del sector privado para beneficiar a las y los ciudadanos “el noble objetivo de esta medida es el mismo que en 1960 llevó al presidente Adolfo López Mateos a nacionalizar la industria eléctrica”.

Gallardo Cardona reconoció el empeño del presidente “para consolidar la cuarta transformación de México, y reintegrarle al estado su rectoría en la economía nacional; solo un estado fuerte será capaz de cumplir con su más alta responsabilidad constitucional, que es la de organizar y conducir el progreso de todos los mexicanos por igual, sin privilegios y sin dejar a nadie atrás”.

Finalmente, el gobernador le aseguró a López Obrador que aquí tendrá siempre aliados incondicionales para concretar la transformación de nuestro país, “hoy, a seis años de distancia México no solo cuenta con la energía para consolidar esta transformación, sino también con el optimismo y el entusiasmo de un pueblo dispuesto a seguir colaborando con las autoridades de los distintos niveles de gobierno para seguir construyendo un país más justo, para eso y más usted puede contar con el pueblo potosino”, concluyó.