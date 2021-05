Candidatos no tienen propuestas en materia de seguridad pública: Edgardo Hernández

Las y los candidatos al gobierno del estado de San Luis Potosí demostraron ignorancia, improvisación y ocurrencias en el tema de seguridad pública durante el debate organizado por el CEEPAC, consideró el diputado Edgardo Hernández Contreras presidente de la Comisión de Seguridad Publica, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado.

“Definitivamente no hubo propuestas serias simplemente ocurrencias, vi candidatos ensoberbecidos, distraídos de la realidad, hicieron solamente exposiciones con soluciones inexistentes en un mero afán de ganar votos a como dé lugar, sin importar las mentiras que le dicen a la gente”.

Manifestó que “estuvimos muy atentos al debate y nos dimos cuenta que no aportan nada, ni saben del tema, creen que llegando al cargo traerán la panacea cuando es evidente que no generan políticas públicas en materia de políticas criminales. Al menos no escuché nada de eso lo que escuché fue demagogia”.

Edgardo Hernández manifestó que “para un servidor que conoce algo del tema de seguridad, definitivamente no hubo propuestas sino campanas al vuelo para atraer votos, jamás escuchamos propuestas para cada una de las cuatro zonas del estado, es un tema muy complejo y es lamentable que se haya perdido una gran oportunidad para presentar alternativas reales de quienes aspiran a gobernar San Luis Potosí”.

Añadió que “cualquiera que llegue va a tener que cargar un lastre de 30 años en los que nadie volteó a ver a los policías y muchos menos fortalecer a las corporaciones; es frustrante que no se hayan tocado a fondo las cifras de ejecutados, feminicidios, robos, asaltos, etcétera, lo que es un indicador de que no están enterados ni actualizados sobre la realidad del estado en ese tema”.

Puntualizó que cualquiera de los nueve que llegue a gobernar San Luis Potosí de antemano estará reprobado en materia de seguridad pública, porque ya demostraron en esa gran oportunidad que tuvieron, que no tienen propuestas de políticas públicas y menos sectorizadas para cada una de las cuatro regiones del estado.