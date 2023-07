Canacope pide más seguridad en Centro Histórico ante incremento de robos

Continúan robos a comercios y a transeúntes en el Centro Histórico, así lo señaló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio Pequeño (Canacope), Armando Reyes Sías, quien dijo que hay otras áreas de esta zona que si bien no son la amas visibles , si se ven afectadas por la delincuencia.

"Los robos no cesan porque la verdad nos falta más vigilancia, el Centro Histórico no nada más es la calle Zaragoza y Miguel Hidalgo y se los he dicho a la.las autoridad, que el Centro es muy grande donde hay muchas calles sin vigilancia", denunció.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Reyes Sías, dijo que esto se debe porque existen calles que no están lo suficientemente vigiladas y que no son recorridas por los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal.

"Falta personal para la seguridad, todo comerciante y vecinos, necesitan seguridad y vigilancia y es lo que pedimos nosotros a las autoridades, queremos más seguridad y más vigilancia, que metan policías en bicicleta, cuatrimotos y otras maneras en las que la policía pueda desplazarse y hacer presencia en dónde más se les necesita ", dijo.

Además señaló que en lo que va del año los robos han aumentado considerablemente y ellos como Cámara tienen registro de varios negocios que han Sido asaltados, sin que ninguna autoridad intervenga.

"Existen la apruebas, quiere decir que si nos hace falta esa seguridad, porque cuando somos asaltados no hay quien detenga a los delincuentes, por eso le pedimos a las autoridades que pongan mas atención y énfasis en la seguridad, porque sí nos hace falta", apuntó.

