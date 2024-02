Canacintra SLP, contra reformas laborales en materia de prestaciones

Mientras se carga la mano al sector empresarial, “el gobierno no está haciendo nada por los trabajadores”, acusó Gerardo Bocard Meraz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

Ante las iniciativas que se tienen en análisis en materia laboral en el país, como duplicar los días de aguinaldo y reducir la jornada laboral, Bocard Meraz reprochó que “están jugando mucho con el sector empresarial en términos del dinero, creen que estamos obteniendo el dinero de la nada y que podemos multiplicarlo por el simple hecho de que una ley diga: vas a pagar más”.

Aseguró que el sector empresarial ofrece puestos laborales con un salario adecuado, con prestaciones y buenas condiciones laborales, sin embargo, destacó que no existe esa reciprocidad por parte del gobierno federal, como ejemplo mencionó que el sector empresarial paga el Seguro Social de los trabajadores, pero el servicio que está cargo del gobierno, no es bueno, “van nuestros trabajadores y no tienen medicamentos, no tienen camas, no tienen doctores, y eso es parte del gobierno, quieren incrementar la carga social a los empresarios y el gobierno no está haciendo nada por los trabajadores”.

Respecto a la iniciativa de reducir la jornada laboral, coincidió con otros empresarios que han alertado que las pequeñas empresas serán las que sufran más las consecuencias, pues al tener poco personal y reducir las horas de trabajo, tendrán que contratar a más personas y no todas están en condiciones para hacerlo.

Destacó que con este tipo de medidas, al final es el consumidor el que sufre las consecuencias con aumentos de precios en los productos y servicios, por lo que en el caso de esta propuesta para reducir la jornada laboral, se busca no solamente que se detenga el dictamen, sino que “se baje”, es decir que no se aplique.

Bocard Meraz insistió en que “no es el momento ni justo ni necesario para las empresas” para incrementar prestaciones, por lo que “vamos a pelear que no haya más aumentos desconsiderados, aumentos desproporcionados”.