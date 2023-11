Campo generó más de 600 mil empleos en 2022 en SLP

Con todo y que no pasan por su mejor momento, las actividades agropecuarias generan más de 650 mil empleos en San Luis Potosí, esto de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Este martes el INEGI presentó los resultados definitivos del Censo Agropecuario 2022 en San Luis Potosí, el coordinador estatal del Instituto, Arturo Ramos Miranda, destacó que la actividad agropecuaria genera 656 mil 233 empleos, de los cuales 582 mil 944 son ocupados por hombres y 73 mil 289 por mujeres, lo que representa una disminución de 2.1% de estas últimas con respecto al Censo Agropecuario 2007.

El total de la mano de obra permanente fue de 305 mil 732 personas ocupadas y se conformó por: 111 mil 896 productores que trabajaron directamente en su unidad de producción; 118 mil 270 familiares que no recibieron un sueldo o salario; 14 mil 896 familiares con sueldo o salario; 17 mil 887 trabajadores que fueron contratados por seis meses o más y; 42 mil 783 trabajadores permanentes, pero con contratos de menos de seis meses. La mano de obra del personal eventual alcanzó 350 501 puestos de trabajo.

En San Luis Potosí, la superficie con uso o vocación agropecuaria, en el período de octubre de 2021 a septiembre de 2022, fue de 2.2 millones de hectáreas (36.3%), la superficie con aprovechamiento forestal de 0.3 millones de hectáreas (4.9%), y la superficie sin uso o vocación agropecuaria y sin aprovechamiento forestal, de 3.5 millones de hectáreas (58.8%).

Las unidades de producción agropecuaria y forestal en San Luis Potosí sumaron 203 mil 256 y su superficie agrícola sumó un millón 117 mil 376 hectáreas, divididas en: 138 mil 109 unidades de producción agropecuaria activas con 826 mil 906 hectáreas de superficie agrícola; 60 unidades de producción forestal activas con 10 mil 414 hectáreas de superficie agrícola y 65 mil 087 unidades de producción cuyos terrenos están totalmente en descanso, que tienen 280 mil 056 hectáreas de superficie agrícola.

De las 826 mil 906 hectáreas de superficie agrícola declaradas en las unidades de producción agropecuaria activas del territorio de San Luis Potosí, 671 mil 843 correspondió al área sembrada. El resto fue superficie no sembrada, ya sea porque estaba en descanso o porque no se sembró por mal temporal, falta de crédito, enfermedad, falta de dinero o apoyos, o bien, no hubo quien la sembrara, entre otras.

Respecto a la agricultura a cielo abierto, los principales cultivos son: avena forrajera con 25 mil 561 hectáreas sembradas, maíz blanco con 179 mil 777, chile 13 mil 114 hectáreas, jitomate 2 mil 017, sorgo 38 mil 700, y frijol 107 mil 183 hectáreas sembradas.

Mientras que en agricultura protegida, en 2022 había 400 unidades de producción que abarcaron una superficie de mil 831 hectáreas, principalmente de jitomate, chile, pepino, arándano y manzana.

En producción pecuaria las principales especies con que se trabaja en el estado son bovinos, porcinos, gallinas y gallos, ovinos, caprinos y colmenas.

Los problemas más comunes que reportaron los productores agropecuarios y que afectaron la producción y productividad fueron: altos costos de insumos y servicios, con 74.7%; baja de precios o disminución de ventas a causa de la pandemia, con 39.5%; pérdida de fertilidad del suelo, con 31.1%; productor de edad avanzada o enfermo con 22.3%; y la inseguridad, con 20.5 por ciento.