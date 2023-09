Calzada de Guadalupe inicia la semana entre basura tras verbena dominical

Vecinos de los barrios de San Miguelito, San Sebastián y San Juan de Guadalupe, de las calles Juan de la Barrera, Fernando Montes de Oca, La Lonja y Juan Escutia denunciaron a El Sol de San Luis, la falta de higiene de visitantes que cada fin de semana acuden a la verbena que se realiza a las afueras de la Parroquia Basílica Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe.

Ya que cada inicio de semana, esta zona se encuentra repleta de basura que desborda las papeleras, en dónde la gente además no deposita sus desechos en dónde corresponde, ocasionando la presencia masiva de fauna nociva como lo son ratas y cucarachas.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

"La verdad es una pena que la gente venga a disfrutar y no tire la basura en su lugar, pero es un problema de años y la culpa la tiene no solo el área de limpieza y barrido del municipio, sino también los dueños de los puestos de comida que recogen solo lo suyo, más no limpian la zona en donde su clientela consume", mencionó María de los Ángeles Ortiz, residente de la calle La Lonja.

En un recorrido que realizó El Sol de San Luis, se pudo constatar que desde temprana hora del lunes, las pilas de basura permanecen a lo largo del día y no es hasta las 12 de la tarde que un equipo de limpieza municipal aparece para dar atención a esta área desaseada.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

"Yo creo que el problema no es que vengamos a limpiar, sino que no hay una cultura de no tirar basura y eso habla muy mal de los potosinos. Se puede disfrutar, se puede comer en cualquier lugar pero que depositen la basura en su lugar. Como cuadrilla de limpieza esto es cada inicio de semana, hay que hacer un llamado a la gente, pero sobre todo a los comerciantes, que dispongan de bolsas para quienes les consumen, desechen ahí si basura", refirió el señor José María, personal de limpieza capitalino.

Por su parte vecinos de la calle Juan Escutia señalaron sentir hartazgo pues consideraron indispensable que existan cuadrillas de limpieza nocturna en esta zona, para así garantizar que amanecerá limpio y no con una imagen mal sana.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

También hicieron un llamado a quienes pasean a sus mascotas por esta zona, en dónde también es notorio que se acumulan gran cantidad de heces, que obstaculizan el tránsito de peatones a lo largo de la calzada de Guadalupe.

"A lo largo de la calzada transitan deportistas, vecinos con sus mascotas y no limpian sus desechos, por favor seamos limpios, compartimos un espacio que es de todos y amanece hecho una porquería, hacemos un llamado a que no sean sucios, depositen la basura en su lugar pero sobre todo, mantengan limpio este espacio que es de todos", señaló la señora Carmen Torres Aguilera, residente de la calle Fernando Montes de Oca.