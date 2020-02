Calma, pide Martín Juárez sobre divisiones ante el aborto

Tras la aparición de mantas en contra de diputados que promueven leyes para que se despenalice el aborto, el diputado Martín Juárez Córdova pidió calma y respeto a los activistas a favor y en contra, y que respeten la decisión de los legisladores y sus posturas sobre el tema.

El presidente de la Directiva del Poder Legisaltivo señaló que “todas las posturas deben tener argumentos y respeto hacia las demás opiniones, porque no todo lo que se diga puede proceder, hay que ser tolerante y fundamentar las opiniones en cualquier sentido, sin recurrir a la imposición ni a la intolerancia”.

Expuso que en un parlamento se deben respetar todas las posturas y encontrar puntos que beneficien a la ciudadanía y si alguien no comparte una postura, debe ser respetuoso en un marco de civilidad.

El diputado Juárez Córdova añadió que el proceso legislativo sobre este tema no está contaminado, “si acudimos a las redes sociales diariamente hay intolerancia y una búsqueda permanente de la descalificación, no hay opiniones fundadas ni motivadas, no se llama a la consciencia sino a la imposición de ideas”.

Expuso que “hay que tener tolerancia para todos los temas independientemente de si son álgidos o no, en una sociedad democrática hay puntos de vista de todo tipo que en un Parlamento se escuchan, incluyendo a las minorías, porque todos somos importantes de tal manera que hay que ser tolerantes a la confrontación de ideas y al común que denomine a la sociedad”.

