"Nada les embona", les duele el apoyo que tenemos: Mijis

El diputado Pedro César Carrizales Becerra “El Mijis” aseguró que rotuló una camioneta de su propiedad con sus recursos y su imagen con el torso desnudo, para recorrer el distrito en la campaña “Por un México más Chido” y que no se promociona rumbo al 2021 porque si así fuera, “posaría de frente”.

Luego de las críticas que recibió en redes sociales por andar en una camioneta con su imagen, cuando ha señalado que esta amenazado de muerte ya que así se expondría más, el legislador sin partido expuso que “nada les embona y dice un dicho: donde quiera que te agarre la muerte, bienvenida (sic)”.

Señala que realiza caravanas “Por un México con Igualdad”, también tiene otros programas como Pintando tu Cantón, “y todo esto lo pago de mi dinero, yo tengo dinero de mis anteriores chambas y también el sueldo de diputado es mi dinero, no pido prestado, el Congreso no presta, solo solicito adelanto de sueldo”.

Expuso que gastó 10 mil pesos en rotular la camioneta y no lo hizo para andar en campaña política, “¿Cómo no critican a otros que si andan buscando votos y traen camionetas y autobuses con su imagen? A esos nadie les dice nada. Si yo quisiera eso, me pongo de frente porque así tatuado ni me parezco”.

“Lo que pasa es que no todos les embona, yo recorro con esta camioneta mi distrito, en esta camioneta llego con los chavos a trabajar en el programa pintando tu cantón, esta camioneta es con la que estamos realizando este programa con el que empezamos en el 2015, y lo estamos siguiendo y es para promover la no discriminación”.