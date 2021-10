Cada día será más difícil para los potosinos pagar los servicios básicos

Conforme va aumentando la inflación, será más difícil para los potosinos, adquirir productos de la canasta básica, pagar la luz eléctrica y adquirir el gas doméstico, y ni qué decir de adquirir créditos, consideró Juan Carlos Méndez Ferrer, secretario académico de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, acaba de reportar que en la primera quincena de este mes de octubre incrementó a más del 6 por ciento la inflación en todo el país, lo que generará serios problemas para los mexicanos entre ellos, el consumo cotidiano de algunos productos o servicios, no serán accesibles los productos que utilizamos a diario.

"La inflación es el aumento generalizado pero para dar un ejemplo de cómo impacta en los precios a nivel terrenal, es que cuando antes compraba 200 pesos de gasolina y me daban 25 litros de gasolina hoy con ese monto me rinde menos y tengo que comprar menos, va a haber consumidores que no van a poder comprar el producto y se va a reflejar tarde o temprano a los empresarios que van a tener menos ventas o mayores costos de producción por lo tanto van a tener que subir los precios".

La inflación ya tiene varios meses fuera del rango objetivo del Banco de México que debe procurar la estabilidad del peso mexicano, por eso no están pintando bien las expectativas para la economía mexicana "no sabemos si sus raíces son permanentes o son transitorias en unos cuantos meses tenemos que ver una tendencia a la baja o una desaceleración de lo contrario nos deparan dificultades en los precios".

El académico menciona que este panorama obedece a las políticas expansivas qué se han implementado a nivel internacional en materia fiscal y monetaria y esto está afectando no solo a México sino a nivel internacional "sí revisamos la trayectoria de la inflación ha estado subiendo entonces esto está preocupando no es un buen panorama para México porque habla de que habrá un incremento generalizado en los precios y eso todo está repercutiendo en las tasas de interés porque van a subir y además se va a aceptar el tipo de cambio peso-dólar, si sube estaríamos importando más caro, los que exportan al extranjero estarían recibiendo más dólares y les representa un ingreso adicional, si las tasas de interés suben aquellos que quieran financiamiento o créditos lo van a encontrar más caro".

