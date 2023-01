Cada año se producen 3 millones de muertes en el mundo por el alcohol

Los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENSANUT 2021) señalan que aproximadamente 1 de cada 10 adolescentes (7.8 por ciento de los adolescentes) y 1 de cada 5 adultos consumen alcohol en exceso de manera ocasional. Por otro lado, el 2.6 por ciento de los adolescentes y el 8.4 por ciento de los adultos reportó un consumo excesivo de alcohol cada semana.

A nivel mundial, cada año se producen 3 millones de muertes en relación al consumo de alcohol, lo que representa un 5.3 por ciento de todas las defunciones (OMS, 2022). Mientras que, en la región de las Américas, el consumo de alcohol es aproximadamente un 40 por ciento superior a la media mundial (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2022).

San Luis Potosí, cuenta con las Unidades Médicas Especializadas de Centros de Atención Primaria en Adicciones (UNEME-CAPA), que brindan servicios gratuitos en orientación, prevención y tratamiento en adicciones, prevención de recaídas y tratamiento a familiares. Están disponibles para toda la población de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas y no tienen ningún costo para quienes los solicitan, por lo que pueden acercarse a externar sus dudas o inquietudes de manera directa o comunicándose al 800900112000. De enero a noviembre del año pasado se atendieron un total de 198 consultas por alcoholismo en el territorio potosino.

Los servicios estatales de salud tienen la finalidad de sensibilizar a la población en general sobre los problemas relacionados con el abuso del alcohol, poniendo en relieve las consecuencias negativas, tales como, la ansiedad, accidentes de tránsito, bebidas adulteradas, intoxicaciones y envenenamiento, cáncer, cirrosis o dependencia.

A través del departamento de Salud Mental y Adicciones, emiten algunos consejos para las personas mayores de 18 años de edad, enfatizando que sea, la moderación, la mejor forma de consumo. Para evitar el abuso o uso nocivo del alcohol, deberán tomar bebidas en medidas más pequeñas. No consumir alcohol con el estómago vacío, consume alimentos. Deja el vaso en la mesa, no lo sostengas todo el tiempo. Hacer algo que agrade para beber más despacio, por ejemplo bailar, convivir con los amigos, pararse para ver quien más se encuentra en el lugar; no consumir más de una bebida con alcohol por hora, evitar participar en retos de quien consume más alcohol, recordar siempre moderar el consumo y por seguridad organizar con un grupo de amigos que exista un conductor designado.