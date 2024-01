"Caco" Leal descarta ser candidato por un nuevo cargo

El diputado local del PRI Alejandro Leal Tovías, dijo que el presidente municipal de la capital Enrique Galindo Ceballos deberá someterse a los procesos internos del PAN y del PRD, partidos que integran el Frente Amplio por México, si quiere ser candidato a la reelección en el proceso electoral que ya inició el 2 de Enero.

“Igual que yo, es priísta, ha hecho un buen trabajo de obra pública y social y ha dicho que quiere reelegirse, pero hay que pasar por los procesos internos de los partidos y el que resulte ganador será el candidato a la alcaldía y ojalá que sea el mejor, para que el Frente siga administrando la presidencia municipal”.

Señaló que “tengo qué apoyar a los priístas aunque en el frente hay panistas y perredistas, está mi compañero de Legislatura Rubén Guajardo que también buscará ser candidato y si gana la interna en su partido el PAN lo vamos a apoyar, porque el objetivo es que llegue quien tenga todo el apoyo a las elecciones”.

Leal Tovías señaló que en estos momentos no tiene aspiraciones para ser candidato a un nuevo cargo de elección popular, “soy priísta de toda la vida y me queda claro que en la política no te metes, te meten y no te sales, te sacan, por lo que seguiré siendo un elemento del partido y donde me pongan, ahí estaré”.

El legislador que es integrante de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, opinó sobre la detención de cuatro sujetos con un revólver y varias dosis de la droga sintética conocida como “cristal” a bordo de un taxi que tenía los cristales y el parabrisas polarizados.

“Hay siempre delincuencia que se asocia con taxistas o los amenaza para usar el vehículo para delinquir, por eso qué bueno que los detuvieron y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debe iniciar los procedimientos correspondientes para proceder a la cancelación de la concesión, pues la unidad es para dar servicio y no para delinquir”.