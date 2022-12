Buscarán dar cumplimiento a la AVG en Ciudad Valles

A fin de que las autoridades del municipio de Ciudad Valles sepan qué hacer y cómo atender la Alerta de Violencia de Género (AVG), el Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí (IMES) se encuentra dirigiendo acciones concretas hacia la localidad.

Al respecto, la titular de esta dependencia, Gloria Serrato Sánchez, reconoció que en Ciudad Valles actualmente no se cumplen con las especificaciones de este mecanismo, sobre todo en lo que se refiere a la recuperación de espacios.

Explicó que, dentro de ello incluye la iluminación de las calles y el rescate de lotes baldíos, esto con el objetivo de cuidar las zonas donde existen un mayor desplazamiento de las mujeres trabajadoras, específicamente a altas horas de la noche, para que las vialidades no representen un riesgo para ellas.

Todas estas medidas están enfocadas en acciones de prevención, pero también existen las que están encaminadas a lograr la reparación del daño y brindar justicia, para las familias de víctimas y sobrevivientes de la violencia feminicida, entre otras medidas de seguridad.

Se ha tratado de que cumplan con estas especificaciones, pero, como se sabe, la Alerta de Violencia de Género es emitida por la Secretaría de Gobernación y contiene muchas especificaciones. No se trata de señalar que hay una obra pública, sino de informar que es para el cumplimiento de la alerta de género, si no es así, no va dar cumplimiento a este mecanismo, comentó.

Cabe recordar que el Instituto de las Mujeres buscará atraer recursos de la federación para realizar actividades encaminadas a la Alerta de Violencia de Género, por municipio o por línea de acción; se encuentra esperando la convocatoria que emite la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) para presentar proyectos y obtener recursos para el 2023.