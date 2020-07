Burócratas se quedan sin aumento salarial: SITTGE

Los diez mil 359 trabajadores de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, se quedaron sin aumento salarial para este año, debido a la contracción económica nacional que también acarreó el Covid-19, dio a conocer la líder del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado, SITTGE, Francisca Reséndiz Lara.

Las instancias estatales les informaron que por la pandemia de Covid-19, también se cancelarían los apoyos para eventos, debido a que ese recurso no será recibido este año por el gobierno, y que esos recursos se iban a destinar para la donación de y adquisición de cubrebocas y guantes a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado.

Lamentaron que aunque ya estaba programado el aumento salarial anual desde el pasado mes de noviembre, este no se dará ya que se busca apoyar los temas de la pandemia, hoy se quejan de que para esta decisión sólo se tomó en cuenta al sindicato mayoritario que es el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado y al resto no se le cuestionó sobre está y otras ideas.

"Esos fondos se presupuestaron desde noviembre, y se aprobó en enero debido a que en esas fechas no se tenía conocimiento de la pandemia, por lo que no existe justificación para decir que no".

Al igual denunciaron que a algunos burócratas no les han pagado desde el mes de marzo, llevan detectadas varias anomalías por la pandemia, como que a un trabajador de la Secretaria de Finanzas que es considerado de riesgo se le mandó a trabajar a su casa y lleva al menos tres quincenas que no le paga.

“Hemos tenido trabajadores que solo les dan 500 pesos para subsistir, trabajadores de Seguridad Pública que se les ha afectado en su sueldo porque no se han presentado a trabajar por considerarles vulnerables, a quienes no tienen perfiles adecuados se les dará de baja, entre otras irregularidades”.