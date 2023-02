Branca se defiende de acusaciones en su contra

“¿Cómo dejo la Cámara? la realidad es que la dejó trabajando, operando, la dejó con esa representatividad, con ese quehacer hacia sus afiliados para representarlos y darles voz”, señaló Juan Servando Branca Gutiérrez, presidente saliente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur).

Luego de las acusaciones que integrantes de la Planilla Inclusión hicieron en contra de su gestión como presidente de la Canaco, Branca Gutiérrez negó de entrada, que haya interferido en el proceso de elección de la nueva directiva o que pretenda mantenerse en el poder; confirmó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) hizo una inspección a la Cámara y que emitió varias recomendaciones que aseguró, se han seguido.

También confirmó que después de la toma de las instalaciones el pasado jueves 9 de febrero, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, “como Presidente de la Cámara tengo que salvaguardar los intereses de la misma, sus instalaciones, los socios”, por lo que dijo, al ver en riesgo la seguridad de las instalaciones, acudió a las autoridades, además de que contrató elementos de seguridad privada que aseguró, no portaban armas y tenían la instrucción de no violentar a los afiliados.

Respecto a las advertencias de que hay afiliados que prefieren renunciar debido a las acusaciones que ha habido en torno al proceso electoral, indicó que “uno como Presidente lo que menos busca es una ruptura, si ellos deciden salir que hagan lo que a su derecho convenga, a final de cuentas si no se sienten bien representados aquí, en algún otro organismo se sentirán representados o formarán alguno, no lo sé”.

Cuestionado sobre las condiciones en que dejará a la Canaco a su salida, indicó que recibió el organismo con 380 afiliados, y que a la fecha ya son más de mil, “la realidad es que la dejo trabajando, operando, la dejo con esa representatividad, con ese quehacer hacia sus afiliados para representarlos y darles voz”.

Recordó que los estatutos establecen 10 días para realizar el proceso de entrega-recepción, en el cual tendrá que sustentar lo que entrega, “o en su momento estamos abiertos a la revisión o inclusive auditoría”.

VA LA ASAMBLEA

En cuanto a la asamblea electiva, Ricardo Jiménez Ortiz, prosecretario de la Canaco, aseguró que el pasado jueves 9 de febrero sí se dio por iniciada la asamblea convocada para ese día, y que al no haber condiciones, el Presidente acordó con la candidata inconforme, que se reanudaría este jueves 16 de febrero a las 19 horas en la cámara, “en una primer convocatoria indica que debe estar 50% de los afiliados más uno, hicimos un conteo rápido y no existía esa cantidad, nos fuimos a una segunda convocatoria y ahí ya no importa el número de socios, y se inició”.

En ese sentido, aseguró que la primer convocatoria para la asamblea electiva, sigue vigente, por lo que no se puede emitir una nueva convocatoria como lo solicitó la Planilla Inclusión, y que tampoco se puede “revertir” lo que ya acordó la Comisión Electoral, en cuanto a que la planilla inconforme no cubrió todos los requisitos para participar.

Finalmente, Braca Gutiérrez dijo esperar que la asamblea se realice en civilidad, y en caso de que haya inconformidad, pueden recurrir a las instancias que marcan los estatutos.