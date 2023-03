Bomberos exigen mejoras laborales y aumento de salario

El Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí trabaja con la mitad de recursos que requiere, de ahí que no se han podido cubrir las peticiones que han hecho en materia laboral, explicó Raúl Martínez Jiménez, presidente del comité del Patronato Pro Cuerpo de Bomberos.

Luego de que bomberos operativos iniciaron una huelga simbólica y trabajan bajo protesta para exigir mejoras laborales, entre ellas un aumento de 20% al salario, Martínez Jiménez explicó que hace 15 días el Patronato recibió un escrito por medio de un abogado, sin embargo no presentaba ninguna firma, y este miércoles se enteraron de la huelga simbólica a través de internet, ya que el documento que circuló a nombre de un asesor jurídico, no le fue entregado al Patronato.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Indicó que independientemente de las formas, se busca atender las demandas de los bomberos, por lo que se reunirá este viernes con el comandante Adolfo Benavente Duque “para que nos dé un panorama más amplio” de las necesidades y demandas de los bomberos.

De inicio, reconoció que no se ha reactivado el seguro de vida que tenían contratado de forma particular, aunque destacó que fue suspendido hace dos administraciones, “es imposible que retomemos este asunto porque no tenemos presupuesto, o pagamos sueldos o pagamos seguro de vida”; agregó que a pesar de no tener el seguro privado, cuentan con cobertura del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que en caso de defunción, los deudos reciben pensión.

En cuanto al aumento salarial, señaló que un 20% “es imposible”, se les prometió un 5% que aún está pendiente de aplicarse, ya que para ello es necesario primero dialogar con las autoridades, en este caso el Ayuntamiento capitalino que es el que comenzó a hacerse cargo de la nómina del Cuerpo de Bomberos hace unos meses.

También se refirió al tema de las vacantes y reconoció que hay al menos cinco personas que se jubilaron o renunciaron en los últimos años, y sus plazas no han sido cubiertas, lo que ha llevado a que se hagan adecuaciones a la hora de trabajar, “a lo mejor a un chofer lo ponen a combatir el fuego, pero es bombero, está capacitado; a lo mejor eso lo que les está molestando”.

Martínez Jiménez indicó que en general, estos temas no han sido atendidos debido al déficit presupuestal con que trabaja el Cuerpo de Bomberos, pues de 26 millones que se requieren al mes para gastos operativos, sólo reciben 13 millones a través de las aportaciones de gobierno y Ayuntamiento, por lo que se deben priorizar gastos como sueldo, impuestos y mantenimiento de los camiones.