Audio que advierte de refrescos contaminados en SLP, es del 2018: IMSS

Audio que circula en las redes sociales en torno a refrescos contaminados se trata de una versión que corrió en el año de 2018 en San Luis Potosí, fue lo que argumentaron autoridades Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, tras cuestionarles la veracidad de la información.

Los datos que se retoman en las redes sociales por alguna extraña circunstancia, fueron desmentidos en aquella época.

En ese entonces se rechazaron reportes de intoxicaciones por consumo de diferentes marcas de refrescos contaminados con sustancias tóxicas, donde cabe destacar las bebidas en mención eran procedentes de distintas marcas refresqueras, por lo que desde ese entonces no se tomó importancia a la información que rondaba en el país entero.

En el audio de WhatsApp se afirma la existencia de casos de personas intoxicadas por refrescos contaminados con cianuro, la supuesta alerta se suscitó en el estado de Chiapas, pero San Luis Potosí también difundía la grabación y hoy vuelve a sonar el tema.

En la actualidad, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), no ha notificado que mantenga seguimiento de este tema, ni tampoco ha manifestado alguna alerta sanitaria.

Las recomendaciones sanitarias son que si se desea adquirir los productos en mención, lo hagan en tiendas establecidas; constatar que la etiqueta del producto no tenga signos o datos que sean ilegibles; y verificar el correcto sellado de la tapa del producto. Además de observar que en el interior de la botella no haya materia extraña; no ingerir si cuenta con olor o alguna otra característica diferente a la normal; y no almacenar en envases de refrescos productos tóxicos para el consumo humano, es decir, gasolina, solventes, herbicidas, insecticidas, entre otros líquidos con toxicidad.