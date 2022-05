Atiende Valles reclamo de RGC en seguridad

El Ayuntamiento de Ciudad Valles atiende el llamado del gobernador, Ricardo Gallardo, Cardona, a través de la inyección de recursos, destinados a reforzar la seguridad y cumplir con los estándares que debe tener la Policía Municipal.

Para el presidente municipal de Ciudad Valles, David Medina Salazar, “el municipio cumple con los estándares que debe tener la Policía Municipal, corporación que durante este año recibirá una importante inyección de recursos”.

Refirió el “fuerte llamado” del mandatario estatal a los alcaldes, para invertir lo necesario en seguridad, así como cumplir con todos los lineamientos que se tienen a nivel nacional para las corporaciones, “sobre todo en el tema de la certificación y contratación de personal, ya que de incumplir podrían hacerse acreedores a sanciones”.

En el caso de Ciudad Valles, aclaró, más de cien elementos operativos fueron sometidos al proceso de registro y certificación, solo a la espera de que se obtengan los resultados de las evaluaciones, mismas que decidirán la permanencia o no de los examinados.

Consideró que el acercamiento con la Secretaría General de Gobierno para lograr que el costo de la certificación por elemento fuera menor al que se tiene actualmente -poco más de 8 mil pesos por policía-, fue de gran apoyo.

El edil reveló que en la reciente reunión de seguridad quedó claro que a partir del 2023 no puede haber ningún elemento operativo dentro de la corporación que no tenga certificación ya que podrían ser acreedores a sanciones, a la fecha nadie que no tenga una certificación anterior, ya que su validez es de tres años, puede portar un arma dentro de sus labores.

Finalmente, en el tema del equipamiento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Medina Salazar dijo que “el cambio es evidente, incrementamos el número de patrullas en las calles, después de que la administración anterior solo dejara en el parque vehicular tres patrullas, y a medio funcionar, además de que ya se contempla este año una inversión importante para la compra de armamento y municiones”, adelantó.