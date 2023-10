Asociaciones capacitan a periodistas para evitar riesgos en ejercicio de su trabajo

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y la Alianza de MediosMx, capacitaron a periodistas del país, para que eviten riesgos durante el ejercicio de su trabajo y al hacer uso del derecho a la libertad de expresión.

La USAID, es una institución estadounidense encargada de distribuir la mayor parte de ayuda exterior de carácter no militar, cooperando con los países receptores, en las áreas económica, agrícola, sanitaria, política y humanitaria, se trata de un organismo que recibe directrices estratégicas del departamento de Estado. Una de sus tareas en México, es profundizar y fortalecer la alianza con Estados Unidos, al trabajar con los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado, para reducir la impunidad, la corrupción, limitar el entorno propicio para la delincuencia y ampliar los mecanismos sustentables para la prosperidad. Buscan ayudar al país para enfrentar los desafíos que tenga.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

En tanto, la alianza de MediosMx, es una asociación civil sin fines de lucro, independiente y apartidista, integrada por representantes de los diversos medios de comunicación mexicanos a los que une la convicción de que las libertades de expresión y de prensa son componentes fundamentales en la democracia que se señala desde la carta Democrática Interamericana, buscan promover proteger y defender los derechos de libertad de expresión y acceso a la información por parte de periodistas y empresas informativas, mismas que aseguran se encuentran amenazadas en el país a causa de los ataques recurrentes contra periodistas y medios de comunicación, así como por la impunidad que dominan los procesos judiciales.

En esta ocasión, ofrecieron el curso de Seguridad para Coberturas de Riesgo, Usaid, Alianza de MediosMx, donde el periodista sinaloense Marcos Vizcarra, estuvo sugiriendo a los comunicadores una serie de medidas a tomar para evitar cualquier peligro durante la cobertura informativa en toda clase de eventos. Él, es un reportero especializado en cobertura de Derechos Humanos, integrante del proyecto A dónde van los desaparecidos, y es uno de los que ha narrado el terror que se vive en Culiacán, Sinaloa, por el embate del crimen organizado.

Sugirió herramientas de protección, capacitación para periodistas, editores y colaboradores, que son necesarios para cuando se realiza el trabajo en la calle.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

A los reporteros le recordó que "Nada de lo que queremos cubrir, es más importante que nuestra vida", así que antes de ponerse en riesgo, hay que pensar en parar, escuchar y tomar decisiones, aspecto que ayudará a ponerse a salvo y no ser parte de la cifra negra de muertes en el periodismo.

Para cubrir de manera segura, propuso a los periodistas, crear una mochila de herramientas, donde solo carguen lo necesario e indispensable para su trabajo, como tener celulares cargados, contar con un segundo celular, pila portátil, aditamentos con GPS, libreta, grabadora, identificación del medio, botella de agua, suero, dinero en efectivo, documento de identificación personal, medicamentos si se tiene un tratamiento riguroso, silbato, lámpara, cables de carga para el equipo y de ninguna manera llevar la laptop.

Pidió estar atentos, al momento de estar enterados de cualquier circunstancia de inseguridad "algo que le sirve mucho a los periodistas es ese grillito cantor o ese sentimiento en la panza de ansiedad que nos dice, será verdad o mentira que nos alertan de algo, si tienen alguna duda hay que buscar a una persona a la que le tengan confianza en su redacción, puede ser su editor, puede ser su director, puede ser un colega, porque esto les va a ayudar mucho posteriormente, para poder trabajar y tener más claro el panorama en la cobertura".

Sostuvo que la inseguridad que rodea al periodista no se puede normalizar "las violencias no se pueden normalizar tenemos un registro muy grande de personas que han sido desaparecidas y amenazadas por hacerse su labor y todas esas, en un momento anterior tuvieron violencia previa de la que no se dieron cuenta".

Para hacer un periodismo más seguro, también plantea que los reporteros deben rodearse por redes especializadas, con quienes poder abrazarse y generar modelos de ayuda para salir del área de riesgo. Además insistió en que hoy más que nunca las redacciones deben estar cercanas a sus periodistas para no dejarlos solos en los momentos de alto impacto que estamos viviendo.