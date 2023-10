Insiste Zermeño en autonomía presupuestaria para la UASLP

El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, Alejandro Zermeño Guerra, explicó que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, sí está entregando el presupuesto a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, (UASLP), pero no lo que establece el convenio con la Secretaría de Educación Pública, (SEP), por ello está insistiendo en solicitar al Congreso del Estado, lo apoyen con el concepto de la autonomía presupuestaria.

Cabe recordar que durante el año de 2016, se signó un convenio entre la Federación y el Estado, donde el gobierno de la república definió que el presupuesto federal de las universidades debe ir bajando hasta que los estados suban su presupuesto, la idea fundamental es que cada una de esas entidades distribuyera 50 y 50 por ciento del presupuesto a las instituciones superiores, esto ya se alcanzó en entidades como Veracruz, Morelos y Sinaloa, el paso siguiente, es buscar que el recurso no esté a contentillo, del Congreso del Estado ni mucho menos del gobierno en turno que este porcentaje suba o baje.

Lo que se propuso en el estado de Veracruz fue que un porcentaje del Producto Interno Bruto del Estado, PIB, se vaya a la Universidad de manera inmediata, con esto se evitaría que los poderes legislativos, cada año, estuvieran debatiendo constantemente sobre cuánto y cuándo distribuyen recurso a las universidades, este tipo de situaciones se evitarían porque ya está autorizado, el recurso tendría que crecer gradualmente y cabe añadir que lo que se pide de autonomía financiera no solo es para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí sino para el resto de las instituciones de educación superior de carácter público, ello significaría que la universidad Intercultural, la Politécnica, Tecnológicos, ahora sí podrían planear a largo plazo sus proyectos, lo que les permitiría crecer en campus, en oferta académica y ofrecer otras ventajas a la comunidad. Básicamente lo que quiere la Federación es que los estados de la República Mexicana le entren al presupuesto porque las universidades impactan directamente a los Estados.

“Son puntos de vista y lo que la SEP pública mes con mes de la deuda, es por un convenio federación-estado que no se está cumpliendo. El Gobierno del Estado tiene autorizada cierta cantidad de dinero que es lo que el Congreso autoriza y el convenio federación- estado no coincide, es mayor lo que en teoría deben de dar y en esas circunstancias es la petición de autonomía financiera y va hacia el Congreso, es donde está el problema, no es una situación personal”.

Aseguró que, todos los recursos que recibe la máxima casa de estudios son auditados por diferentes instancias, al igual que los recursos propios que generan, pues son revisados por la Contraloría Interna y argumenta que ha salido sin problemas en estas auditorías.

“Nosotros estamos cien por ciento auditados y nosotros recibimos recursos federales, por medio de triangulación con el Estado del Ramo 28, ambos son federales y han sido auditados por la federación y hemos salido sin observaciones”.

En el caso de los recursos generados por la UASLP, por servicios, investigaciones, entre otros, son revisados por la Contraloría interna “y el día que el Estado de sus recursos estatales, otorgue dinero a la Universidad, por supuesto que el Instituto Superior de Fiscalización, IFS, tendrá todo el derecho de auditar hacia dónde van a parara esos recursos”.