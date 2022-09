Asegura PAN cero quejas por renovación de comités municipales

El presidente de la Comisión Organizadora de la Renovación de Comités Directivos Municipales y Consejo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Guillermo Gireau Zarandona aseguró que tras las primeras asambleas internas no se han recibido quejas con las formalidades que señalan los reglamentos internos.

Tras haber tenido contacto con delegados y auxiliares asignados a las diversas asambleas, se sabe que éstas se desarrollaron en un entorno institucional y en cumplimiento a las convocatorias emitidas.

En el caso del municipio de Guadalcázar, detalló que la asamblea no se desarrolló debido a que en el domicilio marcado en la convocatoria no se formalizó el quórum necesario para continuar con los trabajos, lo que representa una causal importante para que ésta no se materialice y al respecto, se realizó un informe con los pormenores de dicha situación.

“Se envió un delegado y también estuvo presente una integrante de la Comisión, quienes dieron fe de que el domicilio que se encontraba en la convocatoria no tenía militancia en él y se procedió en términos reglamentarios y en los alcances de la convocatoria”, dijo.

El Presidente de la Comisión Organizadora del Proceso, precisó que conforme a la convocatoria los inconformes pueden realizar sus manifestaciones por la vía que los estatutos señalen y remarcó que, al momento, no existe forma de realizar un cambio inmediato en el Comité Municipal como lo manifiesta la aspirante registrada.

“Estamos enfocados en buscar que los procesos avancen con diálogo y buscando la unidad, eso lo vamos a impulsar con los panistas de Guadalcázar, de la misma forma como cuando se recibió su carta intención para participar en el proceso y con la misma legalidad con la que resultó procedente su registro”.

Finalmente, declaró que el Comité Directivo Estatal dará seguimiento político a lo sucedido en Guadalcázar para atender y resolver de la mejor forma esta situación, mientras que la Comisión Organizadora seguirá trabajando para consolidar estructuras panistas en todos los municipios con procesos de renovación activos.

