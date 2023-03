Arzobispo invita a participar en la lid atlética que organiza la pastoral social “Cáritas”

Es muy importante que en las familias y de manera especial en los niños se les fomente el gusto por el deporte y el ejercicio físico, pues la vida sedentaria no deja nada bueno y sí genere muchas enfermedades crónico-degenerativas y progresivas que luego --muchas de éstas-- requieren de medicamento diario y afecta la calidad de vida de los seres humanos.

Lo anterior lo señaló el arzobispo de San Luis Potosí, monseñor Jorge Alberto Cavazos Arizpe, a la vez que invita a participar a las familias potosinas e inscribirse en la lid atlética que organiza la pastoral social “Cáritas” de la arquidiócesis potosina para recabar fondos.

El jerarca católico confirmó que participará en esta lid atlética en la que se recorrerán 21 templos, de la capital potosina, y en la que todavía se pueden inscribir en cualquiera de sus diversas categorías que son 5 y 10 y caminata. El punto de partida es de la basílica-santuario de nuestra señora de Guadalupe a las 8:00 de la mañana.

“No dejen de participan en este primer medio maratón organizado por nuestra iglesia potosina y que sin duda alguna dejará muy buen sabor de boca en todos y cada uno de los participantes, pues es muy importante fomentar el gusto por caminar o trotar si no les es posible correr. En otras diócesis donde yo he estado he visto caminar a personas de 80 y 90 años, ellos son un ejemplo de perseverancia a seguir”, dijo el pastor católico.

“El deporte siempre va a ayudarnos a estar saludables, y si ya lo estamos nos ayudará a seguir estándolo, además de que si participamos unidos en familia, con los hermanos(as), sobrinos(as), sobrinos(as) nietos(as), primos(as) etc., fomentaremos la unión entre cada uno de los miembros de nuestras familias, así como la convivencia sana, alegre y la armonía familiar, pues a veces por el trabajo no nos damos esa bonita oportunidad de convivir y de ejercitarnos, lo cual es saludable en todos los aspectos de nuestra vida: mental, emocional, espiritual y desde luego en el aspecto físico, ya que hay que tener mente sana en cuerpo sano”.

Concluyó el jerarca, quien dijo que está más que confirmada su participación en la carrera de 5 kilómetros, este domingo 26 de marzo a las 8:00 horas, teniendo como salida y meta la hermosa y arquitectónica basílica-santuario de nuestra señora de Guadalupe.