Arzobispo emérito de SLP pide por los desaparecidos a la virgen de Guadalupe

“Lo que más necesitamos es que haya justicia y más oportunidades para todos, para que salgan adelante todos, y pido a nuestra Madre Santísima de Guadalupe por las madres de familia que tienen a sus hijos perdidos, para que el consuelo de la fe las lleve a no perder la esperanza de que un día regresarán ellos y ellas al hogar y que termine ya la maldad y las muertes injustas de tantas personas”.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Así lo señaló a pregunta expresa de “El Sol de San Luis”, el Arzobispo Emérito de San Luis Potosí, Mons. Jesús Carlos Cabrero Romero, previo a que celebrara la Misa solemne en honor a Nuestra Señora de Guadalupe, en la Basílica-Santuario, agregando:

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

“Es mucho el dolor y sufrimiento de esas pobres madres de familia mientras no encuentren a sus hijas e hijos, y a quienes les lloran desesperadamente; por eso le pedimos hoy a nuestra Madre Santísima que nos envíe un signo de luz y de esperanza, para no perder la fe y sobre todo que donde se encuentren sus hijos perdidos en lugares lejanos, extraviados, o si ya han sido victimizados, que nuestro Padre Dios los tenga en su Gloria y Reino, porque todas esas muertes son martiriales, sea como sea son muertes martiriales”, dijo el Arzobispo Emérito con un dejo de suma tristeza en sus ojos.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

“Que mi Padre Dios los premie con la Vida eterna y los ayude, porque sólo él sabe lo que esos hombres cargaron en sus corazones. No nos debe importar qué hayan cargado: maldad o injusticia, amor, o todo lo que ellos lleven, en Dios encuentren lo que no encontraron entre nosotros: amor, misericordia, paz, perdón, sobre todo amor”.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Indicó: “Vengo a celebrar muy contento, unido a todas las familias, especialmente por aquellas a las que más sufren situaciones, que sólo Dios sabe lo que cargan en su corazón, y le pido mucho a nuestro Padre Dios, que por intercesión de nuestra Madre Santísima, escuche las súplicas de cada uno de nosotros, muchos desde donde se encuentren, y que refrende este día 12 de diciembre, esas hermosas palabras, “No Estoy Yo aquí que Soy Tu Madre”, pues Ella quiso tener un templo y yo creo que el mejor templo es el de cada uno de nosotros, cuando movidos por la fe, la esperanza y sobre todo por el amor, la buscamos a Ella y a nuestros hermanos, nos buscamos unos a otros para servirnos, ayudarnos, apoyarnos con fraternidad, y por supuesto amarnos verdaderamente como hijos de Dios”.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Recordó con entrañable alegría: “Aquí nací, a dos cuadras de este recinto mariano, mi Madre me dio la vida, yo soy de esta hermosa Parroquia, aquí me formé y me forjé en la espiritualidad y apostolados, para servir a mi amada Iglesia Potosina y entrar al Seminario, y aquí celebré Misas ya ordenado Sacerdote y después siendo Rector, ahora, me sigue acogiendo como Arzobispo Emérito, por eso es una gran bendición tener como Patrona a la siempre Virgen de Guadalupe”, pero bueno, pues como dice la canción, el tiempo pasa, y ahora sigo aquí a pesar de todo este tiempo que ha pasado, a partir de que Dios me llamó a los 11 añitos, en ésta mi parroquia y entré al Seminario que estuvo aquí mismo instalado en esta Basílica”.