Arrancan campaña contra la violencia de género

Es importante que se creen espacios de apoyo para las mujeres agredidas

La violencia de género se puede presentar en cualquier ámbito: familiar, laboral, docente, política o comunitaria

Los tipos de violencia son: psicológica, física, patrimonial, económica y sexual

A través de la campaña “Emergencia sin Violencia”, la Instancia de las Mujeres de San Luis Potosí busca fortalecer las redes de apoyo en cualquier espacio social, con la finalidad de poder proporcionar ayuda y apoyo a mujeres que se encuentren en alguna situación que vulnere su integridad. Su trabajo primordial es la concientización para que la población no violente, no ataque, no humille, no juzgue ni excluya a otras mujeres que padecen violencia.

Para lograr estos objetivos, se desarrollan diversas actividades como: ejercicios básicos de empatía, con la finalidad de crear círculos de protección en las colonias destinadas al autocuidado; enseñar a respetar y fomentar las reglas de convivencia u ofrecer soporte a cualquier mujer que pueda necesitarlo, además de brindar los números de emergencia a cualquier congénere que vivencie violencia física y sexual.

Modalidades de la violencia

Otro aspecto importante de su campaña es que la sociedad identifíque las modalidades de violencia contra las mujeres, cuáles son y como se ejercen. “¿Qué es la violencia contra las mujeres?: Todo acto de violencia basado en la pertenecia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico hacia las mujeres”.

De acuerdo con lo establecido con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia se clasifica en las siguientes modalidades: Violencia en el ámbito familiar, laboral y docente, en la comunidad, institucional, política y feminicida. Además sus tipos son: psicológica, física, patrimonial, económica y sexual.

Por ende, las modalidades de violencia son las formas, manifestaciones o ámbitos de ocurrencia en la que se presenta. ”Por muy mínimas que parezcan estas son grandes señales de violencia, recuerden que la violencia no se minimiza, no se normaliza y mucho menos se justifica. ¡No estás sola! Si te encuentras ante una situación de emergencia llama al 911”.

Cabe señalar que la Instancia de las Mujeres tiene a su cargo el diseño, promoción, supervisión, vigilancia, control, evaluación y garantía de la política pública en materia de género en el municipio de S.L.P., es por esto que uno de sus objetivos es que las mujeres vivan una vida libre de violencia, e invitan a la ciudadanía a llamar a sus líneas telefónicas ante cualquier signo de violencia en contra de la mujer, marcando al 911, o bien al 444 822 3635.

Estadísticas

De acuerdo a datos de la institución, lamentablemente el año pasado, la violencia de género repuntó un 10% y hasta septiembre del mismo año destacaba San Luis Potosí a nivel nacional en violencia feminicida. Asimismo, a nivel nacional 1 de cada 3 mujeres es y ha sido violentada. De igual manera, el 60% de las violencias machistas se dan en los hogares y a nivel nacional ha habido un incremento del 38% en las denuncias.