Lentitud de obra vulnera integridad de transeúntes

La inversión tiene un costo de 25.5 millones de pesos

Por esta vía circulan un poco más de 65 mil vehículos diariamente

El proyecto también incluye alumbrado público en el paso a desnivel, movimiento de infraestructura de CFE además de las líneas de red de agua potable y la modificación del colector sanitario

Habitantes en la colonia Progreso se dicen inconformes por las obras inconclusas del Puente Pemex; argumentan que, debido al retraso, los accesos a las áreas aledañas a esta zona se han vuelto complicados y, por si no fuera poco, vecinos han tenido que adaptarse a utilizar otras rutas para poder hacer uso del transporte público, exponiendo su seguridad e integridad física al tránsito vehicular.

En abril del 2020 inició a la ampliación del Puente FFCC-PEMEX con una inversión conjunta con Gobierno del Estado de más de 25.5 millones de pesos. El proyecto en sí contempla la creación de un paso a desnivel que ampliaría los dos carriles de la Avenida Salvador Nava Martínez, en el tramo de Avenida Salk hasta el Boulevard Río Españita, en sentido poniente a oriente.

Asimismo, esta obra tiene planeado un alumbrado público en el paso a desnivel y la adecuación de la lateral de Salvador Nava; movimiento de infraestructura de CFE; líneas de red de agua potable, modificación del colector sanitario en tramo de Avenida Salk al Río Españita y en derecho de vía de FFCC; además de un paso peatonal, señalamiento y dispositivos de seguridad vehicular y peatonal.

Pese a ser un proyecto benéfico, la lentitud con la que se ha desarrollado la obra -además de las condiciones en las que se encuentra la zona- han ocasionado que los vecinos de las calles Morse, Peral, Mario Huelga, entre otras, estén a disgusto por el desarrollo del proyecto, pues las condiciones intransitables de la vía han ocasionado que los lugareños tengan que vulnerar hasta su seguridad física para poder pasar hacia el inicio del Boulevard Río Españita.

Las dificultades

El maestro jubilado Anuar Hernández -habitante del área- comenta que, para poder acceder a un supermercado que queda sobre la misma Av. Salvador Nava, tiene que cruzar por debajo del puente ferroviario, mientras transitan automóviles a altas velocidades.

“Es difícil. Pensamos que esta obra sería un poco más rápida, por el contrario, ha tardado mucho y se nota que está repleta de contratiempos. Desconozco cómo construirán el puente peatonal, si existe un tramo de barda que sostiene las vías de los trenes que pasan por arriba. Uno puede cruzar por arriba a ciertas horas, pero mientras oscurece se vuelve más peligroso porque por aquí hay muchos delincuentes”.

Con tal inconformidad expuesta, a través de un recorrido realizado por el equipo de nuestra casa editora, fue notorio que los transeúntes prefieren cruzar por debajo del puente para llegar al otro extremo, en cualquiera de sus direcciones. Tal es el caso de Juana Estela, madre de familia que tiene que caminar más de 30 metros para poder acceder a una parada de camión urbano.

“Esperemos pronto se termine esta obra. Desde hace meses las personas tenemos que caminar aún más para poder tomar el transporte. En esta zona se desvía el camión, es más, ni llega y se tiene que transitar una larga distancia para poder alcanzarlo, de igual manera el camión no te deja ni mínimamente cerca de esta zona. Por eso muchos prefieren cruzar las vías del tren, aunque eso sea peligroso, pero nos ahorra mucho tiempo”.

También los ciclistas adolecen el destiempo de la obra. Al estar en construcción, muchas veces el material como la grava y cantera impiden el acceso de quienes circulan en bici por esa zona, obligándolos a cargar su transporte para poder cruzar al otro lado.

Carlos, un joven de 22 años que se desenvuelve como bicimensajero de ubereats, se enfrentó a este dilema: “Tuve que bajarme de la bicicleta porque estaban moviendo unas piedras con maquinaria. No me dejaron transitar porque están trabajando. Tuve que cargar mi medio de transporte y cruzar lo más rápido posible por las vías del tren. No sé por dónde vaya estar el puente porque del otro lado topa con una tubería gigante y del otro el espacio se reduce. Aunque hay conos de aviso para que los conductores no sobrepasen el espacio, sigue siendo peligroso cruzar de esa manera”, expresó.

Al día circulan un poco más de 65 mil vehículos por esta vía. Debido a lo concurrido del lugar, el acceso para vecinos y transeúntes es indispensable. De momento, se dicen desesperados por las complicaciones derivadas de la construcción y se mantienen a la espera de su conclusión para finales de este mes.