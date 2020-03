Arquidiócesis potosina podría transmitir por facebook misas

Aunque no se ha restringido el acceso a templos ante la contingencia sanitaria por el virus Covid-19, la Arquidiócesis de San Luis Potosí ha adoptado una serie de medidas de prevención para evitar la propagación de esta enfermedad y otras virales.

En rueda de prensa el vocero de la Arquidiócesis, Juan Jesús Priego Rivera, informó que se ha recomendado a todos los presbíteros, diáconos religiosos y laicos evitar las celebraciones Eucarísticas con abundante presencia de fieles, incluso de ser posible transmitirlas en vivo por televisión o redes sociales.

Arzobispo de San Luis Potosí, Jesús Carlos Cabrero Romero

“Los templos no se cerrarán porque hay muchos que tienen esa necesidad de acudir para estar en contacto con Dios, entonces estos permanecerán abiertos, pero quien en conciencia no vaya no pasa nada, están exentos del precepto, pero quien sienta la necesidad de asistir a una celebración no se le va a negar”, expresó.

En el caso de las celebraciones de los Sacramentos que ya estaban registrados en la agenda de las iglesias (bodas, bautizos, primeras comuniones), se ha sugerido llevarlos a cabo pero sólo acudiendo las personas necesarias, por ejemplo en el caso de un bautizo los padres, los padrinos y el presbítero, o bien re-agendarlos para fechas posteriores.

Indicó que las misas que se celebran durante la Semana Santa siguen pie, sin embargo de ser necesario éstas podrían oficiarse en espacios más abiertos y ventilados, como atrios parroquiales, explanadas de los templos, calles o jardines, a fin de que se guarde el espacio indicado entre un fiel y otro. No obstante, aunque por el momento la visita a los Siete Altares no ha sido cancelada, el prelado apuntó que recomiendan a los feligreses abstenerse de acudir.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Por otro lado, señaló que el ciclo de catequesis de manera presencial queda suspendido, y que las últimas sesiones de cada parroquia se harán este fin de semana, sin embargo algunas de éstas optarán por la dinámica de transmitir a través de Facebook Live la catequesis semanal, para que los infantes se puedan seguir preparando para la celebración de sus Sacramentos.

De igual forma los ejercicios espirituales podrán transmitirse por redes sociales, si es que está en las posibilidades de cada parroquia, de lo contrario es mejor que se eviten.