Árboles de Av. Himno Nacional "mueren" por descuido: Vecinos

Vecinos de Avenida Himno Nacional denunciaron el descuido y la falta de atención por parte de Ecología y Aseo Público Municipal en el camellón central de esta vialidad.

Sobre todo del abandono en el cuidado de los árboles que se encuentran dispuestos en este sitio, ya que se encuentran secos, cortados y sin ningún tipo de atención.

"Consideramos que es un ecocidio que dejen así los árboles. Meses atrás se manifestaron porque no querían la ciclovía en esta área y parece que ahora quieren dejar morir los árboles para quitarlos, de otra forma no entendemos porque los han descuidado tanto", explicaron residentes de más calles Héroes Potosinos, Abogados y Valladolid.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Del total este camellón de 6.5 kilómetros de distancia al menos 1 kilómetro de este tramo presenta daños en los árboles.

"Pues pedimos a las autoridades vengan a echarle un ojo, que vean en que condiciones se encuentran los árboles del camellón, están secos y rotos eso no puede ser", comentaron.

Aunado a esto, apuntaron que también se ha a acumulado basura en este sitio, la cual sí es recolectada pero al menos cinco días después de permanecer expuesta en la zona.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

"Sabemos que se está rehabilitando esta avenida y no es mucho lo que pueden avanzar , pero si quisiéramos que al menos cuiden esos detalles. De que sirve que no pongan la ciclovía si se todos modos no cuidan la vegetación del camellón ", apuntaron.

Por último enfatizaron que la colocación de árboles en zonas urbanas requiere de cuidados específicos tanto para reducir plagas, su fertilización, revisar continuamente las condiciones del suelo y la aplicación de herbicidas.