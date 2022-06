No se quitará ni un solo árbol en Himno Nacional: RGC

Hace más de 20 años que la “Himno Nacional” necesitaba que se reparara, ya son dos décadas que no ha sido intervenida, hoy Gobierno del Estado viene a remediar arreglar la avenida “y lo va a hacer”.

Así lo sentenció el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, durante el banderazo de arranque de las obras en esa vía, en su tramo de Pedro Vallejo a la glorieta Francisco González Bocanegra.

Cortesía | Gobierno del Estado

El mandatario estatal pidió: “por favor, que los que vienen a manifestarse no se dejen engañar, porque aquí nadie va a quitar ningún árbol, y no se va a parar ninguna obra, vamos a arreglar todo San Luis Potosí completo”.

Nos vamos a meter a todas las colonias, añadió, a pavimentarlas colonias y si el Interapas no puede resolver el problema del agua, aunque no es de nosotros, le vamos a entrar también, “porque la gente no distingue no distingue colores, ni municipios, ni gobiernos, y le vamos a entrar con todo gusto”.

Cortesía | Gobierno del Estado

Expresó que este concreto “que estamos aquí pisando, nadie le ha metido un solo peso, esta una avenida devastada que los gobiernos viejos solamente venían a ver y nada más le echaban una embarrada, hoy el Gobierno del Estado viene a arreglar la pura avenida, no quitará ni un solo árbol en la Himno Nacional y se va a arreglar”, insistió.

Finalmente, Gallardo Cardona destacó que este gobierno es grande por su gente, “y así seguirá siendo toda la vida, se acabaron los despilfarros, entiéndanlo, se acabaron los corruptos y la corrupción no va a regresar a San Luis Potosí”.

Al evento acudieron: el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, Ignacio Segura Morquecho; la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano Vivienda y Obras Públicas, Leticia Vargas Tinajero; el diputado local, Eloy Franklin Sarabia; los diputados federales, Gilberto Hernández Villafuerte y Juan Manuel Navarro Muñiz; así como el Secretario General del Ayuntamiento de la capital, Fernando Chávez Méndez.