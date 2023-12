Aprueban gratuidad en estacionamientos de centros comerciales en SLP

Conscientes de que los empresarios se van a amparar y difícilmente la medida tendrá éxito, las y los diputados aprobaron una reforma a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí, para establecer la gratuidad en los estacionamientos de plazas comerciales.

En base al derecho humano a la ciudad, se reformó el artículo 280 en su párrafo primero, y en su fracción I y el artículo 280 del mencionado ordenamiento, para establecer que los estacionamientos de vehículos de los establecimientos comerciales y de servicios, serán gratuitos para las personas que adquieran bienes o servicios de dichos establecimientos.

Cortesía | @reneoyarvideMx FB

Solo podrá cobrarse por el uso de los estacionamientos de vehículos de los establecimientos comerciales y de servicios, cuando las personas usuarias no adquieran bienes o servicios de dichos establecimientos, y siempre y cuando se cuente con la concesión para la prestación del servicio público de estacionamiento de vehículos conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, lo que dará lugar a exigir el pago de la tarifa establecida por la autoridad competente.

Los estacionamientos de vehículos de los establecimientos comerciales y de servicios deberán cumplir las disposiciones siguientes: Otorgar a las personas usuarias, cuando menos, quince minutos de tolerancia para abandonar el estacionamiento antes de hacer efectivo el cobro de la tarifa que corresponda, cuando así proceda.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

El diputado José Luis Fernández señaló que los usuarios no se merecen el trato que se les da, primero por el costo por hora que es muy elevado, las filas para pagar, el que los cajeros no acepten billetes nuevos o que no den la feria completa y el usuario tenga que ir a una oficina recóndita por su cambio y por siu fuera poco, la empresa no se hace responsable por daños o robo.

Dijo que está consciente de que falta camino por recorrer en este tema, pues los dueños de las plazas se van a amparar como lo han hecho siempre, pero es una medida que se va a defender.

El diputado René Oyarvide expuso que esta propuesta “es un regalo de Navidad para todos, ahora que van a acudir a realizar sus compras navideñas y mas para las mujeres, que disfrutan las compras y no tendrá que salir apresuradas por el pago de estacionamiento”.