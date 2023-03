Anuncia Amexme congreso nacional; esperan asistencia de 500 mujeres

Del 24 al 26 de mayo se llevará a cabo el Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME), en donde se espera la asistencia de al menos 500 mujeres, ya sea que formen parte o no de la asociación.

Este miércoles, María Antonia López Fernández, presidenta de AMEXME Capítulo Morelia, presentó en San Luis Potosí el Congreso Nacional de la asociación, a celebrarse en aquella entidad del 24 al 26 de mayo en el Centro de Convenciones de Morelia.

Precisó que en congreso se contará con conferencias de ponentes nacionales e internacionales, así como talleres, networking y expo comercial; la intención es que las asistentes puedan “crear alianzas estratégicas para hacer negocios en donde estamos”, es decir, en cada entidad o región.

El Congreso se divide en tres ejes temáticos: Disrupción, creatividad, cambio; expansión económica; y empresas socialmente responsables. Entre los conferencistas están Elisa Eraña, Adela Micha, Carlos Alasraki, Miguel Baigts, Enrique de la Madrid y Rocío Abud.

Destacó que el congreso está abierto a la participación de mujeres que no forman parte de AMEXME, así como para empresarios, y tendrá un costo de 8 mil 300 pesos para las socias hasta el 15 de marzo, a partir del 16 de marzo el costo será de 9 mil pesos, 10 mil pesos para no asociados; el costo incluye acceso a todas las conferencias y eventos sociales, no incluye hospedaje ni transporte.

Indicó que en años anteriores han asistido un promedio de 500 mujeres, cifra que se espera igualar o superar en esta edición.

Por parte de San Luis Potosí, la presidenta de AMEXME, Ivett Larrea informó que se prevé la asistencia de una comitiva de al menos 20 empresarias.

