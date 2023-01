Analizan expertos, cómo hacer frente al Fake News

Cómo hacer frente a las Fake News, es decir a la información falsa originada en las redes sociales; es un análisis que están haciendo desde el Tecnológico de Monterrey, con la participación del Círculo de Liderazgo Periodístico en el país.

Con expertos de la Escuela de Humanidades y Educación como María Concepción Castillo González del Campus de Puebla, Patricia Maldonado Pérez del Campus Toluca, Omar Cerrillo Garnica del Campus Cuernavaca, Axel Chávez del Campus Hidalgo, Raúl Ruiz Rivera del campus Querétaro, hacen toda una reflexión que involucra sobre todo la veracidad de la información.

Para María Concepción Castillo González, la discusión que están encontrando en estos momentos es cómo el capitalismo de datos, el de las plataformas y el del mundo digital, están sujetos a un algoritmo que marca la agenda de las audiencias, que está configurando constantemente el contenido que consumen los usuarios.

"El tráfico de la información tiene que ser muy rápido y a veces la vuelve opaca, por eso es muy fácil caer ante las noticias falsas".

Para Patricia Maldonado, los periodistas tienen mucha responsabilidad de no caer en situaciones irregulares "el periodista tiene que verificar y buscar información que trascienda en la vida de las personas, las noticias falsas lo único que están buscando, es ganar dinero, difundir un material, reaccionan a un filtro burbuja a veces contiene información que desalinea".

Omar Cerrillo, ejemplificó que en 2010 con el Fenómeno de la Primavera Árabe (fueron manifestaciones populares en clamor de la democracia y derechos sociales organizada por la población árabe), se llegaba a pensar que internet podría ser un medio que facilitaría la democratización y los cambios políticos y sociales que requería la sociedad del Siglo 21 y por otra parte, poco después se vió que había filtros burbuja que es el encapsulamiento de la información a partir de un algoritmo y a partir de ahí fueron dos movilizaciones en el mundo. También recordó que antes de la pandemia en 2019 en Chile había un millón de personas en las calles de Santiago pidiendo reformas constitucionales al país, pero las noticias falsas y sobre todo, la manipulación del tipo de noticias a lo largo del mundo, hicieron pensar con mayor que era el estallido social, fuera de toda realidad.

Raúl Rivera, menciona que la gran diferencia de estos temas la hará la capacidad crítica del periodista, y recordó cómo el buen periodismo de investigación logra cambiar asuntos como fue el Panamá Papers, que fue una filtración informativa de documentos confidenciales de la desaparecida firma de abogados panameña Mossack Fonseca, servicios consistentes en fundar y establecer compañías inscritas en un paraíso fiscal de tal modo que ocultar la identidad de los propietarios.

"El periodismo profundo de investigación serio y sobre todo verificado nos demuestra que cada uno de los datos que se van recabando es el que hace la diferencia para que la gente esté bien informada".

Considera que la racionalidad económica en la que los medios de información viven, dependen y se financian de los clicks a través del tráfico del Internet, construyen una información que está buscando responder esa racionalidad económica y no propiamente criterios de verdad o de información "no solamente se debería hablar de lo que se está produciendo en qué contexto y con qué racionalidad se está produciendo, hay que pensar en lo que el usuario viene a buscar, cuándo viene a buscar. Es todo un dispositivo antropométrico que está registrando todos nuestros hábitos de consumo, por eso es importante determinar las barreras entre consumidor y productor de la información, hay que pensar en que está buscando la gente y recordar que cuando se informa, cuando consume noticias, es porque está reafirmando su identidad es una reafirmación de su pertenencia y por lo tanto el criterio de noticias, de objetividad y de verdad va a ser totalmente secundario, porque lo que busca en la noticia ya no es una forma de entender el mundo, de racionalizarlo sino de reafirmar su sentido de pertenencia".

Axel Chávez considera que no se debe condenar a los ciudadanos que ejercen el poder de informar desde sus teléfonos celulares, Ya que ellos atienden de una manera inédita la necesidad contingente de hacer fluir la información con inmediatez, y aquí es cuando adquiere relevancia el periodismo porque tiene que entrar con su capacidad crítica, contextual, de alfabetización que le permite al ciudadano ejercer su derecho a la información con conciencia. Además insistió en la importancia de la democratización a través del buen periodismo.