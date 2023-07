Ampliar carretera 57 mejorará la competitividad de SLP: Canaco

Es urgente ampliar la carretera federal 57, tanto en su tramo San Luis-Querétaro como en el de San Luis-Saltillo, pues los accidentes que ocurren casi a diario en esta vía de comunicación provocan que se retrase la entrega de mercancías y los traslados de empresarios de una ciudad a otra.

Fernando Díaz de León Hernández, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), destacó que, el sector empresarial se encuentra preocupado por esta situación, pues la 57 es la columna vertebral de las carreteras de México. Por ello, consideró que el ampliar esta vialidad permitirá fortalecer el intercambio económico y comercial en la región, mejorará el transporte, reducirá la congestión vehicular y los accidentes.

“Si las mercancías no llegan en tiempo y forma las pérdidas para el sector empresarial son millonarias y además estamos perdiendo competitividad. El otro problema que tenemos son los tiempos de traslado. Antes se decía, me conviene más irme por carretera, hoy ya no es así. Afiliados a la Canaco han tardado hasta 9 horas en llegar de San Luis a México o de San Luis a Monterrey por el tráfico, los retenes o los accidentes”, detalló.

El empresario comentó que, los recurrentes accidentes en la carretera 57 están afectando a municipios cercanos a ella, porque los automovilistas han encontrado atajos que les permiten ahorrar tiempo. Por ejemplo, en la ruta San Luis-Querétaro cada vez más conductores optan por entrar a Guanajuato y San Miguel de Allende para no toparse con accidentes y horas de espera; mientras que en el tramo San Luis-Saltillo se desvían por la carretera 49, Ahualulco, Moctezuma y Charcas.

En ese sentido, también opinó que se necesitan encontrar soluciones para organizar al transporte pesado, pues no hay otra ruta de México hacia Laredo, y son constantes los accidentes que hay por causa de estos. Apenas hace unos días se registró un accidente en la carretera a Matehuala, a la altura del Huizache, que dejó como saldo dos personas fallecidas, luego de que un tráiler invadiera el carril contrario, volcara y finalmente se impactara contra un automóvil. Esto, sin contar las horas de tráfico vehicular que provocó.

“A inicios de este año el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, le presentó al presidente Andrés Manuel López Obrador un proyecto de ampliación de la carretera 57. El gobernador de Querétaro Mauricio Kuri también tiene un proyecto similar para el tramo que atraviesa su estado, por lo que urge sumar esfuerzos para concretar la obra. Querétaro y San Luis somos grandes aliados. Nos urge mejorar la cosmovisión de movilidad de esta gran carretera, que además es la columna vertebral de las carreteras de México”, apuntó.

Finalmente, el líder de Canaco recomendó que, a la par de la ampliación de la carretera 57 se pueden aplicar estrategias de bajo impacto presupuestal para disminuir el tráfico vehicular, sobre todo en horas pico. Por ejemplo, escalonar horas de entrada en empresas de Zona Industrial, utilizar el estacionamiento de la Fenapo para resguardo de vehículos de trabajadores y aplicar un sistema de contraflujo vehicular del Distribuidor Juárez hasta Zona Industrial y viceversa. Asimismo, la Guardia Nacional debe actuar más eficazmente en caso de accidentes o retenes, para evitar que las filas de automovilistas se vuelvan interminables, así como las horas de espera.