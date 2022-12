AMPI cierra año con 60 licencias inmobiliarias activas y 10 más en trámite

El año cerrará con 60 licencias inmobiliarias activas y 10 más en trámite, de un universo de 3 mil 600 agentes inmobiliarios en San Luis Potosí, informó Luis Alberto Alvarado Moreno, presidente local de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

Este año entró se puso en marcha la licencia inmobiliaria, con la cual se busca evitar riesgos para las personas que desean vender o rentar un inmueble, sin embargo, de un universo cercano a los 4 mil agentes inmobiliarios tan sólo en San Luis, apenas 60 realizaron el trámite y otros 10 están en el proceso.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Al respecto, Alvarado Moreno indicó que “lo que ha pasado es que no han salido las consecuencias”, es decir, que no han comenzado a aplicarse las sanciones hacia quienes no han realizado el trámite, mismas que serán aplicadas por la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Procuraduría Urbana y la Secretaría de Hacienda.

En ese sentido, señaló que se prevé que a mediados de enero comiencen a aplicarse las primeras multas, lo que incentivará a los agentes inmobiliarios a realizar el trámite, además de que se trabajará una campaña para promover entre la población el hecho de que pidan la licencia inmobiliaria cuando vayan a realizar una compra-venta de algún inmueble.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Manifestó que en el caso de la AMPI, se establecerá un plazo no mayor a dos meses para que todos los asociados cuenten con su licencia inmobiliaria, pues explicó que hasta ahora se había dado tolerancia ya que se realizaron algunas modificaciones en los reglamentos, por ejemplo, se tuvieron que realizar adaptaciones después de la pandemia porque ya hay negocios que no cuentan con instalaciones físicas para hacer las verificaciones, aunado a que se encontraron algunos errores en la ley, además de que están a la espera de que se digitalice el proceso por parte de las autoridades.

De esta manera, Alvarado Moreno señaló que se prevé que el próximo año se tramiten tres o cuatro veces más licencias inmobiliarias.