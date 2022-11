Ciclovía en Carranza causa más afectaciones que beneficios: AMPI

La ciclovía de Carranza ha causado más afectaciones que beneficios, ya que casi no es usada, no es segura para los ciclistas, no conecta puntos clave de la ciudad y provoca grandes afectaciones al comercio de la zona, sostuvo Luis Alberto Alvarado Moreno, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), quien solicitó al Ayuntamiento atender este tema de manera oportuna.

Alvarado Moreno informó que en el tramo de la avenida Venustiano Carranza donde se ubica la ciclovía –de Tequis a Uresti- hay al menos 60 locales comerciales desocupados, y algunos edificios de oficinas tienen hasta un 70% de espacios vacíos; señaló que los inmuebles en este tramo de la avenida ya no son atractivos, ya que los negocios que llegan a instalarse ahí terminan quebrando a los pocos meses, dado que sus clientes no tienen espacio para estacionarse debido a la ciclovía.

Manifestó que esta situación ha derivado en una caída en los precios de las renta, de entre 30 y 35%, “se genera un canibalismo de clientes, entonces hay un cliente interesado en rentar un local ahí y se entera el vecino y se baja más la renta, y se entera el otro vecino y le baja más la renta, y entonces no gana nadie y los pocos que se arriesgan a invertir en esa zona, que debería ser una de las más importantes, no terminan durando más de seis meses”.

Agregó que hay estudios que indican que circulan mayor número de ciclistas en vialidades que no cuentan con ciclovía, como Circuito Potosí, Carretera Matehuala o Carretera Rioverde, que en Carranza, en donde la ciclovía se llega a usar únicamente con fines recreativos y no de movilidad, por lo que el empresario hizo un exhorto a las autoridades a darle una solución a la problemática que están viviendo los inmuebles comerciales y oficinas ahí ubicados.

Insistió en que “ahorita el problema es que está en desuso, entonces genera inseguridad, hay casas viejas que ya nadie le quiere invertir ahí y se mete gente, el problema que viene es que los edificios que no están ocupados ya no hay capital para mantenerlos, empieza a haber un deterioro de los inmuebles y cada vez se está agravando más la situación”.

Destacó que la AMPI está a favor de que se instalen ciclovías en la ciudad, sin embargo indicó que la que se encuentra en Carranza ha causado más afectaciones que beneficios, debido a que se han hecho recorridos donde se ha constatado que casi no es usada, no es segura para los ciclistas, no conecta puntos clave de la ciudad y provoca grandes afectaciones al comercio de la zona.

Alvarado Moreno comentó que la AMPI “no se está pronunciando en torno a qué es lo que se tiene qué hacer, ya que es decisión de la autoridad determinar si la ciclovía debe ser reubicada o debe mantenerse en Carranza únicamente con un reacomodo del espacio que permita que se deje de afectar a los comercios”, pero sí solicita acciones oportunas para evitar mayores afectaciones a esa recién remodelada avenida en la Capital potosina.