Amexme invita a mujeres empresarias a regularizar su situación fiscal

La Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME) Capítulo San Luis Potosí invita a todas las mujeres emprendedoras a acercarse al organismo para recibir asesoría fiscal y puedan hacer crecer sus negocios, ya que durante esta pandemia muchas han decidido abrir un negocio propio para complementar sus ingresos o los de su pareja, y así hacerle frente a la difícil situación económica que se atraviesa en el país y el estado.

Al respecto la presidenta de AMEXME, Fabiola Mejorada Hernández, señaló que como consecuencia de la emergencia sanitaria, un gran número de mujeres decidió abrir un negocio, muchos enfocados a la venta de ropa, antojitos mexicanos, productos de repostería en casa o actividades de belleza.

Local Alrededor del 30% de las constructoras no han regresado a laborar: Cmic

No obstante, apuntó, la mayor parte de esos negocios son unipersonales o con poca generación de empleo, además de que una gran parte no se afilian al fisco y no pagan ningún tipo de contribución, lo cual va en detrimento de la economía del estado y de ellas mismas ya que se pierden de la oportunidad de tener un crecimiento personal y de sus negocios.

“Exhorto a las mujeres que se encuentran en dicha situación, a que se decidan a dar el salto y se asesoren para regularizar su situación fiscal, por el bien de ellas mismas y del país. En Amexme brindamos asesoría a las mujeres emprendedoras, para que hagan crecer sus negocios y generen un mayor número de empleos”, expresó.

Informó que de acuerdo a cifras de la Organización Internacional del Trabajo, (OIT) los motivos para iniciar un negocio son dos: por necesidad y por oportunidad de desarrollo; en países desarrollados la motivación es la oportunidad, mientras que en países subdesarrollados es la necesidad económica. En países donde hay mayor disparidad de género es más la necesidad económica que una oportunidad de desarrollo, y esto habla también del tipo de negocio que van a poner.

Finalmente expuso que en Latinoamérica y el Caribe, el 15 por ciento de las mujeres participan en actividades emprendedoras, mientras que En México es del 35 por ciento de las mujeres son económicamente activas.