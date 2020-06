El T-MEC se deberá adaptar a la nueva normalidad: UUZI

Con la entrada en vigor del nuevo T-MEC se deberá analizar cuáles son los aspectos que sí se pueden cumplir y cuáles habrá que seguir trabajando, pues cuando se realizó el tratado se hizo bajo condiciones muy diferentes y ahora con una nueva normalidad se tendrán que adaptar o mejorar algunas cosas.

Así lo manifestó el presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), Ricardo Pérez Castillo, quien aseguró que las empresas en San Luis Potosí, principalmente las relacionadas al sector automotriz, cuentan con una amplia capacitación y toda una logística desarrollada en torno al T-MEC, principalmente para cumplir con los requisitos de exportación que se establecen, y así evitar problemas en las aduanas al momento de transportar sus insumos.

No obstante reconoció que hay otras pequeñas empresas que se están buscando apoyar e impulsar para que no sólo comercialicen sus productos a nivel nacional, sino que puedan llevarlos al extranjero, pero éstas no cuentan con la capacitación y certificación que se requiere para cumplir con las especificaciones que marca el tratado comercial, por lo que se debe trabajar mucho en este tema con ellas, y así crecer la competitividad en nuestro país.

“No hay que olvidar que el tratado lo que busca es regular mucha de la actividad en México para que puedan nivelarse en cuanto a condiciones de competitividad, que era la queja de EUA y Canadá, obviamente México somos el que está más atrasado de los 3 países y nos falta mucho por hacer, y habría qué ver cómo se pueden ir cumpliendo las condiciones que se establecen precisamente en el tratado”, expresó.

Por otro lado, el empresario apuntó que la industria es un sector clave para la generación de empleos de calidad y para que haya un crecimiento económico equilibrado en el país, pero si México no cuenta con una política clara y programas bien definidos será muy complicado enfrentar los retos que nos imponga el T-MEC, por lo que se requiere de una adecuada coordinación entre gobierno e industriales para lograrlo.