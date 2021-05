Ambulancia y parque de diversiones el compromiso de Tecmol en Ébano

El candidato a gobernador José Luis Romero Calzada “Tecmol” llegó al municipio de Ébano, donde lo recibieron con una caravana y cientos de personas esperándolo en la plaza principal. Y sin acarrear a la gente, como otros candidatos. según lo aseguró a través de sus redes sociales.

La gente de Ébano le mostró todo su cariño y apoyo, entre porras “quienes somos tecmoleros” y “Tecmol estamos contigo”.

El aspirante agradeció a todos por recibirlo con tanto amor, “esta padrísimo que nos reciban de esta manera, veo a gente de todos los colores, yo les pido que entre nosotros ya no hay que pelear, porque los políticos así no quieren tener y necesitamos estar unidos”.

“Hoy no tenemos tema de salud resuelto, yo no les vengo a prometer hospitales, seria una estupidez para yo robarles el dinero y aquí no venimos a robar, venimos a salvar vidas”.

“Tenemos la oportunidad de cambiar a Ébano, quiero resolver el tema de salud, yo quisiera tener un equipo fuerte en cada municipio”.

El candidato se comprometió a llevarles una ambulancia de traslado y juegos para un parque para los pequeños.

También hizo el compromiso de que todo Ébano contará con el servicio de agua, en triplicar la generación de empleos, con acciones reales y con negocios de desarrollo real, turismo, ganadería y emprendimiento de todos.

“Tenemos que caminar a favor de sus hijos, tenemos que estar juntos, ya dejen de llevarse por los partidos de hueva, que solo pisa su dignidad”, finalizó Romero Calzada.

“Tecmol” invitó a que salieran a votar este 6 de junio, “voten con conciencia, voten con el corazón, es por el futuro de sus hijos, por la reconstrucción de San Luis”.

Posteriormente llegó a la comunidad “Pujal-Coy”, donde se reunieron todos los comuneros para recibir a “Tecmol”, es el primer candidato a la gubernatura que la visita.

Los comuneros expresaron que sus principales necesidades, una carretera para la salida de comunidad, porque está en malas condiciones, un tinaco para abastecer todo el “Pujal-Coy” y una ambulancia de traslado.

“Necesitamos ponernos las pilas todos, los invito a salir como guerreros este 6 de junio a ganar esta elección, necesitamos independientemente del partido que sean ir con el “Tecmol” con Redes Sociales Progresistas (RSP), estamos realizando una revolución social increíble”, aseguró el candidato.

“Tecmol”, se comprometió a realizar un salón de clases para la escuela y una planta tratadora de agua para que el recurso sea para la escuela, también un baño para las personas de la tercera edad y la ambulancia de traslado.