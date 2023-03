Alrededor de 4 mil 800 empleados de Bosch y BMW accederán a becas de gobierno

Los programas sociales de gobierno se agrandan, en número de beneficiarios y en cantidad, en breve llegarán las becas de gobierno a trabajadoras y trabajadores de la Zona Industrial y se incrementará el dinero que reciben los adultos mayores.

Dijo el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, quien refirió cómo la gente ha sido testigo de que hoy el dinero de los programas, no está peleado con la infraestructura.

Destacó que este año se va a alcanzar la cifra de un millón de personas becadas, “un millón de familias con un programa social al menos, actualmente entregamos 600 mil becas alimentarias cada mes en los 58 municipios”.

El mandatario estatal reveló que se encuentran en la etapa de entrar con los programas sociales a las fábricas, “todos los empleados de las plantas de Bosch y BMW estarán recibiendo su primer programa social”, anunció.

Con lo anterior contribuimos a evitar la rotación de personal que tienen las fábricas, “siempre y cuando trabajen en la Zona Industrial van a recibir un apoyo del gobierno, vamos con dos mil empleados de Bosch y en próximos días arrancamos también en BMW, con dos mil 800 empleados que cada mes estarán recibiendo su beca”.

Abundó en que “cada empresa de la zona industrial estará recibiendo los paquetes del gobierno, porque tenemos más de 600 mil becas cada mes que vamos a entregar con dinero 100 por ciento estatal, ni federal ni municipal, son recursos del estado”, resaltó.

De igual forma cuestionó el por qué ahora el dinero sí alcanza, y qué pasaba antes, ¿por qué no le podíamos ayudar a la clase trabajadora y a la clase obrera?, ¿por qué antes no construíamos como ahora estamos construyendo?, ¿qué pasaba entonces si tenemos el mismo número de empleados?, no doblaban la cantidad de estos para decir que se iba en sueldos.

Consideró que no fue una falta de visión de sus antecesores, “más bien el dinero se iba a otro lado, porque siempre hemos tenido grandes presupuestos; como mínimo se ejecutaban 50 mil millones de pesos”, refirió.

Finalmente Gallardo Cardona presumió que hoy se estira el presupuesto “con eso le estamos ayudando a las familias que menos tienen, a mis adultos mayores que casi todos cuentan con su pensión de tres mil pesos cada mes y medio y que el próximo año se las voy a subir a seis mil pesos, porque con eso ya no ajustan ni para sus medicinas”.